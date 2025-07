Die US-Börsen haben die Woche stark beendet. S&P 500 und Nasdaq kletterten auf neue Rekordstände - dem S&P gelingt so die perfekte Woche. Auch der Dow Jones legte zu. Die Hoffnung auf weitere Zollabkommen beflügelt. Bei Einzelwerten gab es dagegen Ausschläge in beide Richtungen. Deckers Outdoor wird gefeiert, Intel abgestraft.Der S&P 500 gewann zum Wochenschluss 0,4 Prozent auf 6.374,90 Punkte. Es war der bereits der fünfte Tag in Serie, an dem der Index auf Rekordhoch schließt - die perfekte Woche. ...

