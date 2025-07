Spa - Max Verstappen hat den Sprint in Spa gewonnen und damit seinem neuen Teamchef Laurent Mekies einen erfolgreichen Einstand beschert.



Der Red-Bull-Pilot setzte sich vor den beiden McLaren-Fahrern durch, die das Podium komplettierten. Oscar Piastri, der von der Pole-Position gestartet war, konnte Verstappen nicht hinter sich halten und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Lando Norris komplettierte das Podium auf Rang drei.



Das Rennen verlief weitgehend ohne große Veränderungen in den Punkterängen. Die meisten Fahrer beendeten den Sprint auf den Positionen, auf denen sie gestartet waren. Einzig Norris gelang es, sich im Laufe des Rennens an Ferrari-Pilot Charles Leclerc vorbeizuschieben und sich den dritten Platz zurückzuerobern.



Die weiteren Punkte gingen an Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) und Isack Hadjar (Racing Bulls). Pierre Gasly (Alpine) konnte aufgrund eines technischen Defekts nicht am Rennen teilnehmen, während sein Teamkollege Franco Colapinto nach einem Heckflügelwechsel aus der Boxengasse starten musste. Der Deutsche Nico Hülkenberg (Sauber) wurde nur 18.



Der Sprint war geprägt von wenigen Überholmanövern und einem spannenden Kampf um die Spitze. Piastri versuchte mehrfach, Verstappen unter Druck zu setzen, konnte jedoch keinen entscheidenden Angriff starten. Auch im Mittelfeld gab es nur wenige Positionswechsel. Die Bedingungen auf der Strecke waren stabil, Regen war nicht in Sicht, und die meisten Fahrer setzten auf die Medium-Reifen.





© 2025 dts Nachrichtenagentur