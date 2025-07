St. George Mining: Bohrfortschritte am Araxá-Projekt rücken Seltene Erden in den Fokus

Anzeige / Werbung

St. George Mining treibt die Entwicklung seines Araxá-Projekts im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais mit Hochdruck voran. Die erste Bohrkampagne des Unternehmens kommt gut voran: Bereits 40 Bohrungen mittels Schneckenbohrverfahren wurden abgeschlossen. Parallel dazu starteten vergangene Woche die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC), und in Kürze beginnen auch die Kernbohrungen mit Diamantbohrkrone.

Testergebnisse stehen bevor

Zur Analyse wurden bislang 404 Proben an ein Labor übergeben. Die ersten Resultate werden noch im laufenden Monat erwartet. Diese Ergebnisse könnten erste Hinweise darauf liefern, inwieweit sich die bereits bekannten Gehalte bestätigen und möglicherweise sogar erweitern lassen.

Luftgestützte magnetische Prospektion schafft 3D-Modell

Begleitend zu den Bohrungen hat St. George auch eine Luftgestützte magnetische Prospektion durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 270 Linienkilometer abgeflogen. Derzeit laufen die detaillierte Datenverarbeitung, Interpretation und 3D-Modellierung. - um das geologische Potenzial noch präziser bewerten zu können.

Umweltverträglichkeitsuntersuchung

Umweltverträglichkeitsstudien schreiten voran, um den Genehmigungsprozess zu beschleunigen. Die Feldarbeiten zur Flora- und Höhlenkartierung sind abgeschlossen. Zudem haben die Umweltstudien zur Luftqualität und Lärmemission bereits begonnen.

Weltweit bedeutende Seltene Erden-Ressource

Das Araxá-Projekt verfügt laut aktueller Ressourcenschätzung über 40,64 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,13% Gesamtgehalt an Seltenen Erden-Oxiden (TREO). Damit zählt die Lagerstätte zu den bedeutenden Vorkommen weltweit. Angesichts der hohen Nachfrage nach Seltenen Erden bietet das Projekt ein erhebliches strategisches Potenzial zu globaler Lieferketten.

Das Projekt liegt in einem Bergbau-Tier-1-Gebiet

Das Projekt liegt in einem etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur für Energie, Transport und Arbeitskräfte. Die Lagerstätte beginnt direkt an der Oberfläche, was eine kosteneffiziente Tagebauerschließung ermöglicht. Diese Kombination aus Ressourcenqualität und Standortlogistik macht Araxá zu einem vielversprechenden Kandidaten für eine schnelle Projektentwicklung.

Globale Nachfrage beflügelt Entwicklungsdynamik

Vor dem Hintergrund eines wachsenden globalen Interesses an Seltenen Erden intensiviert St. George seine Entwicklungsaktivitäten. Exemplarisch dafür steht eine kürzlich abgeschlossene Partnerschaft zwischen der US-Regierung und MP Materials (NYSE: MP). Auch in Brasilien gewinnt das Thema an Fahrt: St. George ist aktiver Teilnehmer der MAGBRAS-Initiative, die den Aufbau einer permanenten Produktionslinie für Seltenerdmagnete im Land zum Ziel hat.

Niobium Markt

Der globale Niobium-Markt gewinnt zunehmend an Bedeutung - insbesondere im Kontext von Hochleistungslegierungen, grünem Stahl und Elektromobilität. Die Nachfrage wird laut Marktanalysten in den kommenden Jahren weiter steigen, getrieben durch Anwendungen in der Luftfahrt, im Energiesektor sowie bei Batterien und Hochspannungsleitungen. Da nur wenige Länder - vor allem Brasilien - Niobium in großem Stil fördern, gilt das Metall als strategisch bedeutsam für die Industrie. Das neue Projekt Araxá liegt neben dem bereits etablierten CBMM-Projekt.

Fazit

St. George Mining positioniert sich mit dem Araxá-Projekt als möglicher Akteur in der entstehenden globalen Lieferkette für Seltenerdmineralien und Niob. Die Fortschritte bei Bohrungen, Genehmigungen und Kooperationen unterstreichen das langfristige Potenzial dieses brasilianischen Projekts.

---

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

