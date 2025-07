Unity Software - U: Gap Up - Hier waren es NICHT die Earnings!

Rote Zahlen ohne Ende, aber …!

Kommt endlich der Turnaround bei Unity Software (U)? Pullback-Setup im Gaming-Sektor! Einstieg noch vor den Quartalszahlen?

Unity Software (U) - ISIN US91332U1016

Rückblick: Langfristig ein Trauerspiel, beim Blick auf den Halbjahreschart mit einem satten Kursplus von rund 51 Prozent erkennen wir trotzdem ein attraktives Pullback-Setup bei der Unity-Software-Aktie. Ein positiver Analystenkommentar von Jefferies fungierte als direkter Katalysator - die Investmentbank erhöhte ihr Kursziel auf 35 USD und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Die starke Marktreaktion - das Gap Up in der Juli-Mitte - signalisiert einen fundamentalen Wandel in der Investorenwahrnehmung. Während Unity monatelang als komplexe Turnaround-Story galt, etabliert sich nun ein neues Narrativ mit Fokus auf konkrete Erfolgsbelege der Unternehmensstrategie unter neuer Führung. Das wiedererstarkte Vertrauen gründet primär auf der beschleunigten Expansion von Unitys Wachstumssparte "Grow Solutions", die Spieleentwickler beim Nutzerwachstum und der Monetarisierung unterstützt. Als Kernstück der Turnaround-Strategie rückt diese Division durch zwei aktuelle Entwicklungen verstärkt in den Analystenfokus.

Unity-Software-Aktie: Chart vom 25.07.2025, Kürzel: U Kurs: 32.77 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die nächsten Earnings stehen bereits am 6. August im Kalender. Der Termin ist bestätigt. Somit ergibt sich ein relativ kurzfistiger, spekulativer Trade. Einstieg wäre beim Überschreiten der letzten Tageskerze.

Mögliches bärisches Szenario

Die Hoffnungen auf eine Trendwende sind nicht sonderlich fundiert. Daher sollten wir vorsichtig agieren und eine Absicherung im Bereich der genannten Kurslücke platzieren.

Meinung:

Unity Software entwickelt eine der weltweit führenden Plattformen für die Erstellung von interaktiven 3D- und 2D-Inhalten. Das Unternehmen ist vor allem bekannt für die Unity Engine, eine Spiel-Engine, die von Millionen von Entwicklern weltweit genutzt wird. Die fundamentalen Eckdaten zeigen eine langjährige Reihe von Verlustjahren. Bei den jüngsten Earnings war das Quartalsminus nur halb so groß wie erwartet, was, zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer auf Besserung vermittelt. Für kurzfristige Trades könnte das Wertpapier interessant sein. Langfristig orientierte Anleger sollten noch warten, bis sich die fundamentalen Werte weiter gefestigt haben.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 13.62 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 607.74 Mio. USD

Meine Meinung zu Unity Software ist neutral.

Quellennachweis: https://finviz.com/news/108256/unitys-new-ad-solutions-drive-stock-to-52-week-high

Veröffentlichungsdatum: 26.07.2025

Autor: Thomas Canali

