Elon Musk hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million Modelle des humanoiden Roboters Optimus pro Jahr zu verkaufen. In der Praxis fehlt es der Maschine aber noch immer an funktionierenden Händen. Der Tech-Milliardär Elon Musk verfolgt mit Tesla ehrgeizige Pläne. Vor allem in Optimus, den humanoiden Roboter des E-Autobauers, setzt er große Hoffnungen. Wie The Information berichtet, läuft es bei der Entwicklung derzeit allerdings alles andere ...

