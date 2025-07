© Foto: Ted Soqui - Sipa USA

In Kalifornien hat Tesla-Gründer Elon Musk ein neuartiges Drive-in-Restaurant eröffnet. Das Konzept vereint Elektromobilität, Entertainment und klassische US-Gastronomie - und soll weltweit expandieren.In Hollywood, Kalifornien, hat Tesla-CEO Elon Musk am Montag das erste Tesla-Diner eröffnet. Es handelt sich laut Musk um ein retro-futuristisches Drive-in-Restaurant, das Innovation und Nostalgie verbindet. Der Standort verfügt über 80 Supercharger-Ladeplätze, zwei 20 Meter breite Kinoleinwände sowie eine sieben Tage in der Woche rund um die Uhr geöffnete Gastronomie mit klassisch amerikanischem Essen in Tesla-typischem Design. Gäste können Filme direkt aus dem Fahrzeug über die …