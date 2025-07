München - Im Transferpoker um den kolumbianischen Flügelspieler Luis Diaz haben der FC Bayern München und der FC Liverpool offenbar eine Einigung erzielt. Wie mehrere Medien am Sonntag übereinstimmend berichten, wird Diaz zum deutschen Rekordmeister wechseln und kommende Woche einen Vertrag bis mindestens 2029 unterschreiben.



Der "Kicker" schreibt, dass der FC Bayern inklusive Boni rund 75 Millionen Euro an den englischen Meister überweisen wird. Luis Diaz wartet demnach aktuell auf die Erlaubnis, nach München reisen zu dürfen. Der Medizincheck beim FC Bayern dürfte in den kommenden Tagen erfolgen.



Diaz war im Januar 2022 für 45 Millionen Euro vom FC Porto zum FC Liverpool in die englische Premier League gewechselt. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für einen Wechsel verdichtet.





