Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Einigung zwischen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und US-Präsident Donald Trump in den Zoll-Verhandlungen begrüßt.



Er sagte am Sonntagabend, es sei gut, dass Europa und die USA eine "unnötige Eskalation in den transatlantischen Handelsbeziehungen" vermieden hätten. Die "Einigkeit der Europäischen Union" und die "harte Arbeit" der Verhandler hätten sich ausgezahlt, so Merz.



Besonderen Dank richtete Merz an Ursula von der Leyen und den Handelskommissar Maros Å efčovič für ihren "unermüdlichen Einsatz". Mit der Einigung sei es gelungen, einen Handelskonflikt abzuwenden, der die exportorientierte deutsche Wirtschaft, insbesondere die Automobilwirtschaft, hart getroffen hätte. Die Zölle in diesem Bereich würden von 27,5 Prozent auf 15 Prozent gesenkt.



Merz sagte, dass Deutschland und die Europäische Union für "freien und fairen Welthandel" stünden. Er werde weiterhin für Zollsenkungen und den "Abbau von Handelshemmnissen" eintreten. Dies gelte auch für die Verhandlungen über weitere sogenannte Freihandelsabkommen, insbesondere mit den Ländern des Mercosur in Südamerika.





