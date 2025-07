USD/CNH könnte die unmittelbare Unterstützung beim neun-Tage-EMA von 7,1680 finden - Der 14-Tage Relative Strength Index liegt unter der 50-Marke, was auf eine vorherrschende bärische Tendenz hinweist - Die primäre Barriere scheint an der oberen Begrenzung des absteigenden Kanals um 1,1840 zu liegen - Das Währungspaar USD/CNH behauptet sich in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...