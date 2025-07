Berlin - Die Berliner Linke will die Hauptstadt sauberer machen.



"Die Leute sind genervt davon, dass die Stadt immer dreckiger wird", sagte Kerstin Wolter, Co-Vorsitzende des Landesverbands, dem Tagesspiegel (Montagsausgabe). Dabei seien die Parks und die Grünflächen wichtig, um zusammenzukommen. "Sauberkeit ermöglicht Teilhabe, die wollen wir allen ermöglichen", sagte Wolter weiter.



Sie forderte mehr Angebote, etwa für die Entsorgung von Sperrmüll. "Entsorgen Sie als Rentner mal ein altes Sofa", sagte sie. Es brauche "mehr Angebote, die in den Kiezen selbst die Möglichkeit zur Entsorgung" bieten.



Dabei wolle man die Bürger miteinbeziehen: "Darüber hinaus wollen wir mit den Berlinerinnen und Berlinern beraten, wie sie sich selbst mehr um ihre Kieze kümmern können", sagte sie. Es müsse "ein Wechselspiel aus eigener Verantwortung und besseren Angeboten der Stadt" geben.



Ihr Co-Vorsitzender Maximilian Schirmer kritisierte die politischen Schwerpunkte des schwarz-roten Senats. "Die Armut in der Stadt wächst, Jugendclubs werden geschlossen, trotz Rekordhaushalt", sagte er. Wenn der Senat weiter auf "Showprojekte wie NFL-Spiele" setze, die soziale Schieflage in der Stadt aber ignoriere, seien die Prioritäten "falsch gesetzt". Er prognostizierte: "Solange die Probleme der Menschen ungelöst bleiben, wird der Bedarf an linker Politik steigen."



Schirmer äußerte sich zurückhaltend zu einem erneuten Bündnis zwischen Grünen, SPD und Linken nach der Abgeordnetenhauswahl 2026. "Einen Automatismus für Koalitionen hat es nie gegeben", sagte er. Wolter ergänzte, entscheidend sei, ob es eine gemeinsame Idee davon gebe, wohin sich die Stadt in den kommenden Jahren entwickeln soll. Ein "generelles Nein zum Regieren" seitens ihrer Partei höre sie kaum. "Unsere Mitglieder haben einen hohen Anspruch ans Regieren, und das finde ich auch richtig so", sagte sie.





