Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines legte herausragend starke Halbjahreszahlen vor ... und die Aktie beendete den Berichtstag mit einem satten Minus, das am Folgetag (Freitag) auch noch Anschlussverkäufe sah. Schwimmt da ein Haar in der Suppe? Was passiert hier?

Den vollständigen Artikel lesen ...