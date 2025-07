Es ist offiziell: Tesla und Samsung Electronics haben einen Chip-Vertrag im Wert von 16,5 Milliarden Dollar unterzeichnet. Was zunächst nur durch eine Börsenmitteilung der Südkoreaner ohne Namensnennung angedeutet wurde, bestätigte Tesla-CEO Elon Musk nun unmissverständlich via X.Während Samsung in seiner offiziellen Mitteilung den Vertragspartner noch geheim hielt, sorgte Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform X für Klarheit. Auf die Frage, ob Tesla der besagte Kunde sei, antwortete er schlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...