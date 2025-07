Schweizer Franken-Anleihe für Investments in Kanada

Die reconcept GmbH legt den CHF Green Energy Bond Canada (ISIN: DE000A4DFJZ1) auf, eine fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. Schweizer Franken und festen Zinskupon von 6,25% p.a. (halbjährliche Auszahlung). Die erste Schweizer Franken-Anleihe der reconcept Gruppe dient der Finanzierung von "Greenfield"-Projekten im Photovoltaik- und Windenergiebereich sowie von Energiespeicherlösungen in Kanada, vornehmlich in British Columbia, Alberta, Ontario und Atlantik-Kanada.

Der neue Anleihe ist Teil der langfristigen Strategie der Unternehmensgruppe, das internationale Wachstum der Gruppe weiter zu forcieren. Die erstmalige Begebung einer CHF-Anleihe soll dabei gezielt Anleger in der Schweiz ansprechen, die in den vergangenen Jahren zunehmend starkes Interesse an grünen Geldanlagen von reconcept gezeigt haben. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

