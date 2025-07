© Foto: Soeren Stache/dpa

Im Bieterrennen mit einem tschechischen Investor erhöht die Berlusconi-Familie ihr Angebot für den deutschen Medienkonzern ProSiebenSat1. Die Aktie von ProSieben legt am Montag knapp 10 Prozent zu.MediaForEurope (MFE), der Medienkonzern der Berlusconis, hat sein Angebot für die Aktien des deutschen Fernsehriesen ProSiebenSat1 Media aufgestockt. In einer offiziellen Mitteilung gab MFE bekannt, dass das Angebot nun bei 4,48 Euro in bar plus 1,3 eigene MFE-Aktien pro ProSiebenSat.1-Aktie liegt. Zuvor bot das Unternehmen lediglich 0,4 eigene Aktien an. Damit steigt der Gesamtwert des Angebots auf 8,62 Euro je Aktie - ein Aufschlag von rund 16 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. …