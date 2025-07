EQS-News: PAL Next AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PAL Next AG: Antikriegsfilm DER TIGER wird erster deutscher Amazon Original-Film im Kino



28.07.2025 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PAL Next AG: Antikriegsfilm DER TIGER wird erster deutscher Amazon Original-Film im Kino

Kinostart in ausgewählten CineStar-Kinos am 18. September 2025 - Streaming auf Prime Video folgt

Produktion von PANTALEON Films in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios

München, 28. Juli 2025. Die PAL Next AG (Xetra-Symbol: PAL ; ISIN: DE000A12UPJ7 ) setzt mit dem Film DER TIGER ihren Kurs im Bereich qualitativ anspruchsvoller Produktionen auf internationalem Niveau fort. Der in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios produzierte Antikriegsfilm startet am 18. September 2025 in ausgewählten CineStar-Kinos in Deutschland. Als erster deutscher Amazon Original-Film kommt DER TIGER zunächst ins Kino, bevor er später im Jahr auf Prime Video veröffentlicht wird. Das Debüt auf der großen Leinwand markiert eine neue Form der Verwertung im Rahmen der Partnerschaft mit Amazon MGM Studios.



Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PAL Next AG: "Wir freuen uns sehr, dass der ursprünglich für einen Streaming-Start auf Prime Video vorgesehene Film DER TIGER nun sogar das Licht der Leinwand erblickt. Dass Amazon MGM Studios DER TIGER als ersten deutschen Original-Film ins Kino bringt, bestätigt die außergewöhnliche Qualität dieser Produktion unserer Tochtergesellschaft PANTALEON Films." DER TIGER wurde im Geschäftsjahr 2024 fertiggestellt. Die Entscheidung von Amazon MGM Studios, den Film vor dem Streamingstart in die deutschen Kinos zu bringen, zeigt die inhaltliche Relevanz als auch die Produktionsqualität des Projekts. Der Trailer zu DER TIGER ist verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=4uZWlKGRZis .



Zum Inhalt: Ostfront, 1943: Die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers wird auf eine geheime Mission tief ins feindliche Gebiet geschickt. Was als taktischer Einsatz beginnt, wird unter dem Einfluss von Methamphetamin zu einem psychologischen Höllentrip - eine düstere Reise in das Herz der Finsternis. Regie führte Dennis Gansel (Napola, Die Welle), der das Drehbuch zusammen mit Colin Teevan entwickelte. Produzenten sind Frank Kusche und Dan Maag. In den Hauptrollen spielen David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky und Yoran Leicher. Director of Photography ist Carlo Jelavic, das Production Design verantwortet Nick Palmer. Für das Kostümbild war Anke Winckler verantwortlich, Hair & Make-up Design stammen von Meg Tanner.



Über die PAL Next AG: PAL Next ist eine breit aufgestellte Entertainment-Gruppe mit Spezialisierung auf die Kreation und Produktion von Film- und Serieninhalten und einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PAL Next erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PAL Next Gruppe kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und baut ihre Marktposition für etablierte und ertragreiche Film- und Serienproduktionen kontinuierlich aus. Die PAL Next AG ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7 . Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com .



PAL Next Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03 30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de



28.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com