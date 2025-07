PUMA gab eine drastische Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 25 heraus und rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Bereich und einem negativen EBIT. Externe Einflüsse (US-Zölle, Währungseffekte) spielten eine Rolle, aber eine schwache Markendynamik und strukturelle Schwächen sind zentraler. Die vorläufigen Zahlen für das 2. Quartal waren in allen wichtigen Regionen schwach, wobei der Großhandels-Kanal und das Bekleidungssegment stark rückläufig waren. Die Bruttomarge schrumpfte; der Nettogewinn fiel auf -247 Mio. EUR. CEO Arthur Hoeld bezeichnet 2025 als "Reset-Jahr" und wird in Q4 eine neue Strategie vorstellen. Wir reduzieren das EBIT für das Geschäftsjahr 25 auf EUR -157 Mio. und stufen die Aktie auf HOLD ab (Kursziel EUR 22,00). Die Marke muss wieder an Relevanz gewinnen, in den Regalen und in den Portfolios. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se





© 2025 AlsterResearch