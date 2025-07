Nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag hat sich die Tesla-Aktie am Freitag um 3,5% erholt. Rückblick: Die Aktie von Tesla war nach Vorlage der Q2-Zahlen erneut unter Druck geraten. Dabei brachen die Notierungen am Donnerstag um 8,2% ein und setzten per Gap-down an die 300-Dollar-Marke zurück. Daraufhin folgte am Freitag eine Gegenreaktion, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...