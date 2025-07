FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS JUDGES SCIENTIFIC PRICE TARGET TO 7900 (10600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 360 (420) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DRAX GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 682 (529) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 165 (110) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5600 (5300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RELX PRICE TARGET TO 4072 (3909) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1750 (1200) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS RS GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 480 (590) PENCE - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 595 (585) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5400 (5200) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS ENTAIN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1040 (780) PENCE - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1260 (1140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2230 (1850) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 627 (625) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LBBW CUTS BT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 218 (206) PENCE - RBC CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 240 (370) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 590 (553) PENCE - 'BUY' - UBS STARTS DUNELM GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1385 PENCE - UBS STARTS KINGFISHER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 280 PENCE



