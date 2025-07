Kornelius Purps (antea): Gewinnwachstumsaufschieberitis

25.07.2025 -

"Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen." Das war einmal. Im überladenen Alltag der Gegenwart heißt es vielmehr: "Kannst Du's heute nicht besorgen, dann verschiebe es auf morgen." Die im DAX gelisteten Unternehmen würden ihre Gewinne bestimmt lieber heute als morgen "besorgen". Der Gegenwind aus heimischer Konjunkturschwäche und strukturellen Veränderungen bremst die Gewinndynamik derzeit aber noch ein. Und so wird die Hoffnung auf steigende Unternehmensgewinne immer weiter in die Zukunft verschoben. In der letzten CONCLUSIO vor der Sommerpause werfe ich daher mal einen genaueren Blick auf die Gewinnaussichten der DAX-Unternehmen.

In diesen Tagen veröffentlichen viele DAX-Unternehmen ihre Quartalsberichte. Ein großer Fokus ist dabei auf die Entwicklung der Gewinne gerichtet. In historischer Betrachtung ist - wenig überraschend - ein gewisser Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate der deutschen Volkswirtschaft und der Jahresänderungsrate der Unternehmensgewinne festzustellen.

(...)