Die Anlage in Prenzlau ist Teil des IPCEI-Projekts "Hy2Infra" und soll jährlich 12. 500 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Die Einspeisung erfolgt dann ins deutsche Wasserstoff-Kernnetz, wobei der grüne Wasserstoff für industrielle Abnehmer bestimmt sein wird. Enertrag hat den Kaufvertrag für seinen Projektstandort eines Elektrolyseurs mit 130 Megawatt Anschlussleistung in Prenzlau unterzeichnet. Der Abschluss der notariellen Beurkundung sei ein zentraler Meilenstein zur Realisierung eines der größten IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekte Deutschlands, hieß es am Montag von Enertrag. Der Elektrolyseur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...