NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Vergabe eines Großauftrags an Samsung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Über einen solchen Deal mit den Koreanern zur Fertigung des KI-Chips AI6 in Samsungs neuem Werk in Texas sei seit Längerem gemunkelt worden, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ist seiner Ansicht nach allerdings größer als vom Markt erwartet. ASML und ASM International dürften durch diesen Deal zudem erheblich Rückenwind erhalten./ck/men



