Bangkok/Phnom Penh - Im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha haben sich beide Länder auf eine Waffenruhe geeinigt.



Ab Mitternacht Ortszeit gelte ein "sofortiger und bedingungsloser Waffenstillstand", sagte Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim am Montag nach Gesprächen mit den Regierungschefs der Konfliktparteien. "Dies ist ein wichtiger erster Schritt zur Deeskalation und zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit", fügte er hinzu.



Der kambodschanische Premierminister Hun Manet sprach von einem "sehr guten Treffen". Er äußerte zudem die Hoffnung, die Kämpfe "sofort" beenden zu können. Der amtierende thailändische Premierminister Phumtham Wechayachai sagte, dass der Waffenstillstand von seinem Land "in gutem Glauben" ausgehandelt worden sei und dass Thailand sich für den Frieden engagiere.



Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha schwelt bereits seit den 1950er-Jahren und war in der vergangenen Woche eskaliert. Seit Beginn der Zusammenstöße am Donnerstag meldete Thailand 22 Todesfälle, darunter 14 Zivilisten. Aus Kambodscha wurden zunächst keine offiziellen Opferzahlen genannt.





