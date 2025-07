In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global China: Nach dem am 22. Juli veröffentlichten "OPIS Solar Weekly Report" stieg der Chinese Module Marker (CMM), die OPIS-Benchmark-Bewertung für Topcon-Module aus China, in dieser Woche um 2,44 Prozent auf 0,084 US-Dollar pro Watt Free-On-Board (FOB) China, mit Indikationen zwischen 0,082 und 0,087 US-Dollar pro Watt. Dies ist der erste Anstieg der FOB-China-Modulpreise, nachdem die Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...