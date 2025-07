Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind nach der Zoll-Einigung zwischen der EU und den USA mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,9 Prozent auf 5.400 Punkte. Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,8 Prozent auf 12.047 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,1 Prozent auf 9.130 Punkte. Die USA und die EU einigten sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 ...

