ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 13100 Pence belassen. Für die jüngste Kursschwäche könnte es eine Reihe von Gründen geben, wie die Zurückhaltung bereits investierter Großanleger oder auch Branchennachrichten, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er untermauert aber seine Kaufempfehlung, wenngleich kurzfristige Kurstreiber wohl eher fehlten./rob/mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 00:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00B0SWJX34

