© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-Bildfunk

Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers klettert am Montag auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Auch andere Pharmawerte profitieren von der Zolleinigung zwischen der EU und den USA.Evotec-Aktien klettern am Montag auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Mit einem Plus von 6 Prozent auf 7,69 Euro gehörten sie zu den stärksten Werten im MDax. Auslöser dürfte die Zolleinigung zwischen der EU und den USA sein. Vergangene Woche noch hatte Evotec die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 760 bis 800 Millionen Euro gesenkt und Anleger in die Flucht geschlagen. Bisher waren 840 bis 880 Millionen Euro erwartet worden. Obwohl diese Anpassung die Prognosen verfehlt, hält das Unternehmen …