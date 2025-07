Mit rund vier Prozent Kursplus steht die Nike-Aktie zum Wochenauftakt vorbörslich an der Spitze des Dow Jones. Der Sportartikelhersteller dürfte somit als stärkster Wert im US-Leitindex in den Montagshandel starten. Grund für die gute Stimmung ist ein Doppel-Upgrade von JPMorgan. Die US-Bank hat in einer aktuellen Studie ihre Einschätzung für Nike deutlich angehoben. Analyst Matthew Boss stufte die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 64 auf 93 Dollar. Das entspricht ...

