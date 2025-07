Gold gibt nach, da das EU-US-Handelsabkommen die Gewinne begrenzt - Der US-Dollar festigt sich aufgrund der Aussichten auf Abkommen vor der FOMC-Sitzung am Mittwoch - XAU/USD nähert sich der vorherigen Dreiecksunterstützung mit Bullion über 3.300 USD - Gold wird am Montag in einer engen Spanne gehandelt, da wirtschaftliche Daten, nachlassende Handels ...

