wO Börsenlounge: Nvidia | Samsung | Porsche - ETFs ohne Dollar-Risiko

Elon Musk hat angekündigt, dass Tesla im Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar Chips bei Samsung kauft. Das Abkommen soll das defizitäre Auftragsfertigungsgeschäft von Samsung stärken. Samsung oder Tesla ins Depot?Die deutliche Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar zählt in diesem Jahr zu den markantesten Entwicklungen an den Devisenmärkten. Sie hat für viele Euro-Anleger spürbare Folgen. Seit Jahresbeginn kletterte der EUR/USD-Kurs von etwa 1,04 auf über 1,16, was einem Anstieg von über 12 Prozent entspricht. Für Investoren bedeutete das: Ein erheblicher Teil der in Dollar erzielten Kursgewinne wurde durch die erstarkende Gemeinschaftswährung wieder zunichte gemacht. In zahlreichen …

