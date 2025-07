Pfeffikon - Der Luzerner Zigarrenhersteller Heinrich Villiger ist am Freitag 95-jährig verstorben. Dies hat seine Familie am Montag mitgeteilt. Der Bruder des früheren Bundesrats Kaspar Villiger war 75 Jahre lang im Familienunternehmen tätig. Heinrich Villiger war bis zuletzt Verwaltungsratspräsident des in Pfeffikon LU ansässigen und 1888 gegründet Unternehmens. Den Posten des Direktors hatte er im Alter von 85 Jahren abgegeben. Villiger bezeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...