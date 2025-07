Tesla hat in Kalifornien eine eingeschränkte Form seines Robotaxi-Dienstes an den Start gebracht. Aufgrund fehlender Genehmigungen muss ein Mensch hinterm Steuer sitzen. Zudem droht weiteres Ungemach in dem E-Auto-freundlichen US-Bundesstaat. Ende Juni 2025 hatte Tesla seinen Robotaxi-Dienst in Austin, Texas, gestartet -Â mit einer menschlichen Begleitperson auf dem Beifahrersitz. Zum Start waren zudem nur zehn bis 20 Fahrzeuge im Einsatz. Und dies ...

