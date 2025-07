Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2025 weiter gestiegen. Laut einer aktuellen Analyse von Dun & Bradstreet wurden rund 8.253 Insolvenzen bei Kapital- und Personengesellschaften registriert - ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Besonders stark betroffen ist der deutsche Mittelstand, vor allem im Osten des Landes. In Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg lag die Zunahme der Insolvenzfälle zwischen 17 und über 32 Prozent. Besonders hart trifft es kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), insbesondere ...

