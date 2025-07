Im jüngsten Geschäftsbericht hat Tesla bekräftigt, noch in diesem Jahr eine neue Version des "Full Self Driving Suvervised" in China und Europa einführen zu wollen. Jetzt hat das Unternehmen ein Video von den jüngsten Testfahrten in London veröffentlicht - aus einem bei der Hardware serienmäßigen Model 3 Highland. Mit der Ankündigung scheint es Tesla ernst zu meinen, denn das Unternehmen bereitet sich ganz offenkundig weiter auf eine bevorstehende ...

