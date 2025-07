Exklusiver Liefervertrag schleust 2 Millionen FIBC/Bulk Bags pro Monat nach Europa - und punktet mit kürzeren Vorlaufzeiten von 2 bis 4 Wochen, günstigeren Preisen und höherer Qualität gegenüber indischen und chinesischen Anbietern

SOFIA, BULGARIEN / ACCESS Newswire / 28. Juli 2025 / NovoPacks Ltd., ein Spezialist für industrielle Verpackungslogistik, hat heute bestätigt, dass das Unternehmen die alleinigen Vertriebsrechte für die komplette Produktserie von FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container)/Big Bags, Säcken aus PP-Gewebe und die dazugehörigen Polyethylenfolien, die von der Firma Sirdaryo Mega Luks (SML) hergestellt werden, erhalten hat. Die mehrjährige Vereinbarung unterstreicht NovoPacks Mission, sicherere, umweltfreundlichere und wirtschaftlichere Big Bag-Lösungen für Verarbeiter in den Bereichen Chemie, Mehl- und Getreidemüllerei, Landwirtschaft und Saatgut, Zement und Baustoffe, Futtermittel und Düngemittel sowie Kunststoffe und Bergbau anzubieten.

Industrielle Pferdestärke setzt neue Maßstäbe bei internationalen Liefermengen

SML betreibt einen der modernsten Verpackungskomplexe in ganz Zentralasien. Sein vertikal integrierter, 62 Hektar (ca. 153 Acres) großer Campus in Sirdaryo ist ausgestattet mit Rundwebstühlen der Firma Starlinger/Lohia, Gießfolienanlagen der Firma Brückner und Flexodruckmaschinen von W&H. Mit rund 5 000 Mitarbeitern produziert das Werk über 36 Millionen Gewebesäcke pro Monat, darunter 2 Millionen FIBC/Big Bags, sowie 25.000 Tonnen BOPP-Folie und 20.000 Tonnen PE-Stretch- bzw. Schrumpffolie pro Jahr.

Jeder Bag wird aus 100 Prozent frisch gebildeten Polypropylenfasern gewebt und durchläuft Kontrollen in ISO-zertifizierten Labors, die mit einem Metalldetektor auf dem Webstuhl und einer automatischen fotografischen Inspektion ausgestattet sind. Damit wird die vollständige Rückverfolgbarkeit der Reißfestigkeit, Lebensmittelsicherheit und Einhaltung der UN-Gefahrgutvorschriften gewährleistet.

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Schnelligkeit. Während Lieferungen aus Indien oder China von Tür zu Tür 12 bis 16 Wochen dauern können, erreichen SML-Produkte, die auf dem Landweg über Kukuryki (Polen) zu den NovoPacks-Endkunden gebracht werden, diese Kunden in Europa in lediglich 2 bis 4 Wochen. Auf ähnliche Weise verkürzen direkte Seewege die Transitzeiten für nordamerikanische und afrikanische Importeure. In Verbindung mit den wettbewerbsfähigen Energie- und Arbeitskosten in Usbekistan ermöglicht dieser logistische Vorteil den Firmen NovoPacks und SML, Premiumqualität zu Preisen anzubieten, die mit denen asiatischer Anbieter mithalten oder diese sogar unterbieten.

Führungsperspektiven

"Unsere Big Bag-Produktionsanlage ist so konzipiert, dass sie eine erstklassige Festigkeit und eine gleichbleibende Webqualität gewährleistet, unabhängig davon, ob es sich beim Ladegut um Titandioxid, Weizenmehl oder Harnstoffdünger handelt", weiß Normatov Mukhiddin Erkinovich, Gründer und General Manager von Sirdaryo Mega Luks. "Die Partnerschaft mit NovoPacks eröffnet raschere Transportwege zu Verarbeitern in Deutschland, den Vereinigten Staaten und ganz Afrika, die zuverlässige FIBC-Lieferanten suchen."

"Für Kunden, die online nach 'FIBC Big Bags Europe' oder Bulk Bags aus PP-Gewebe für Zement oder Mehl suchen, sind drei Aspekte wichtig: verlässliche Qualität, pünktliche Lieferung und ein fairer Preis", fügt Ben Veenstra, Mitbegründer und Direktor von NovoPacks, hinzu. "Mit unserem exklusiven Zugang zur 62 Hektar großen SML-Megafabrik und unserem Zugang über Polen nach Europa können wir LKW-Ladungen mit lebensmittelechten, UN-zertifizierten oder leitfähigen Typ-C-Supersäcken in nur zwei Wochen direkt an unsere Kunden liefern - und so den Herstellern helfen, ihr Betriebskapital zu senken und die Transportemissionen zu reduzieren."

Nutzen für die verarbeitende Industrie

- Just-in-Time-Pipelines: Lagerbestand ermöglicht Freigabe von 90 × 90 × 110 cm großen Bigbags (Standardformat) für Zement, 95 × 95 × 120 cm großen Bags in Lebensmittelqualität für Mehl sowie antistatischen FIBC vom Typ C für Chemikalien bereits am Folgetag.

- Komplett maßgeschneidert: Ob Sie nun PP-Gewebesäcke oder FIBC/Big Bags mit mehreren Schlaufen benötigen, wir fertigen jede Bestellung nach Ihren technischen Spezifikationen - Sackabmessungen, Gewebegewicht, Schlaufenart und -farbe, vierfarbiges Branding, Linienstärke 60-150 µm und Nutzlastwerte von 25 kg-Säcken bis hin zu 3.000 kg-Supersäcken. So passt jedes Paket perfekt zu Ihrem Produkt, Ihrer Linie und Ihrer Marke.

- Maßgeschneiderte technische Planung: Eine gemeinsame F&E-Abteilung bringt recycelbare Monomaterial-PE-Liner und barrierebeschichtete PP-Gewebesäcke auf den Markt, um die EU-Recyclingziele bis zum Jahr 2030 sowie die US-Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) zu erfüllen.

Über NovoPacks

NovoPacks Ltd. ist ein bulgarisches Vertriebsunternehmen für FIBC/Big Bags, PP-Gewebesäcke und nachhaltige Flexfolien. Von seiner Firmenzentrale in Sofia aus liefert das Unternehmen in mehr als 40 Länder und unterstützt seine Kunden mit technischem Design-Support, Zollfreilagerung und Door-to-Door-Logistik. Informationen zu unserem kompletten Sortiment an Big Bags für Chemikalien, Getreide, Düngemittel, Mehl und Zement finden Sie unter www.NovoPacks.com.

Über Sirdaryo Mega Luks (SML)

Die in Sirdaryo (Usbekistan) gegründete Firma Sirdaryo Mega Luks (SML.uz) betreibt die größten Polymerverpackungs-Komplexe in ganz Zentralasien, in denen FIBC/Bulk Bags, PP-Gewebesäcke, BOPP-Folien, Haubenstretchfolien und Stretchfolien für Kunden in mehr als 20 Ländern hergestellt werden.

Kontaktdaten

NovoPacks Ltd.

www.novopacks.com

mailto:sales@NovoPacks.com

QUELLE: NovoPacks Ltd

