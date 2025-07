US-EU-Deal verhängt 15% Zölle auf EU-Waren, stärkt den Dollar und belastet das GBP - Die Märkte blicken auf die Fed-Entscheidung am 31. Juli; Powells Ton könnte die Erwartungen an Zinssenkungen im September prägen - Die BoE wird am 7. August mit einer Zinssenkung gerechnet, während die Inflation hartnäckig bleibt, aber der wirtschaftliche Schwung nachlässt ...

