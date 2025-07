EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Garching, 28. Juli 2025 - Der Vorstand der SUSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235) passt auf Basis vorläufiger Konzerngeschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 und nach eingehender Analyse der erwarteten Entwicklung im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres die Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2025 an. Die Bruttomarge lag nach den ersten sechs Monaten auf Basis vorläufiger Berechnungen insgesamt bei 37,2 %. Einmaleffekte in Form von Anlaufkosten für die Produktion des UV-Projektionsscanners in Taiwan und Wertberichtigungen auf Vorräte im Rahmen eines eingestellten Projekts belasteten das Bruttoergebnis außerordentlich. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun eine Bruttomarge in einer Bandbreite von 37 bis 39 % (bisher: 39 bis 41 %). Der laufende Personalaufbau im Bereich Forschung und Entwicklung führte durch höhere Onboarding- und Trainingskosten zu einer zusätzlichen Belastung im ersten Halbjahr. Die EBIT-Marge betrug im ersten Halbjahr 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen 15,7 %. Für das Gesamtjahr 2025 wird die Prognose für die EBIT-Marge auf einen Korridor von 13 bis 15 % reduziert (bisher: 15 bis 17 %). Für die zweite Jahreshälfte wird angesichts einer weniger dynamischen Umsatzentwicklung, einer Veränderung im Produktmix sowie der temporären Doppelbelastung aus dem Aufbau des Standorts Zhubei in Taiwan mit einer geringeren Profitabilität gerechnet. An der Prognosespanne für den Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2025 von 470 bis 510 Mio. € hält das Unternehmen unverändert fest. Der Umsatz belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen auf 266,4 Mio. €. Der vollständige Bericht zum ersten Halbjahr 2025 wird wie geplant am 7. August 2025 veröffentlicht. Kontakt:

SUSS MicroTec SE

Sven Köpsel

Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-151

Email: sven.koepsel@suss.com



