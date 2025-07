Mit der strategischen Übernahme erweitert das Unternehmen seine Präsenz auf dem US-Markt und bringt fortschrittliche Wellness-Technologie in die weltweite Haustierhalter-Community

Tractive, weltweit führend bei Produkten zum GPS-Tracking und zur Übertragung von Gesundheitsdaten von Haustieren, meldete heute die Übernahme von Whistle, der Marke für vernetzte Haustier-Wearables von Mars Petcare. Durch diese strategische Übernahme gehen der Kundenstamm und die Technologieressourcen von Whistle auf Tractive über, womit das Unternehmen seine Führungsposition auf dem schnell wachsenden Pet-Tech-Markt stärkt. Tractive wurde 2012 in Österreich gegründet und hat sich seitdem als weltweit führender Anbieter von intelligenten GPS- und Gesundheitsdaten-Trackern für Haustiere etabliert. Heute verwenden über 1,4 Millionen aktive Nutzer rund um den Globus Millionen von weltweit verkauften Geräten des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728111179/de/

Whistle is now part of Tractive

Whistle-Kunden haben die Option, zur hoch bewerteten Tractive-Plattform zu wechseln, die von der Verbraucherorganisation Consumer Reports zur Nr.1 erklärt, auf Amazon als Top-Haustier-Tracker anerkannt und auf der Verbraucherplattform Wirecutter der New York Times als Top-Auswahl eingestuft wurde. Durch die Transaktion erhalten Whistle-Nutzer Zugang zu den neuesten Tractive-Innovationen, darunter die Ruhepuls- und Atemfrequenzüberwachung, ein absolutes Novum in der Gerätekategorie der GPS- und Gesundheitsdaten-Tracker für Haustiere.

"Diese Akquisition ist ein entscheidender Moment für Tractive", sagte Michael Hurnaus, CEO und Mitgründer von Tractive. "Sie stärkt unsere Präsenz in den USA, vergrößert unseren Kundenstamm und gibt uns die Möglichkeit, noch mehr Haustierhaltern in aller Welt Wellness-Spitzentechnologie anzubieten. In den Vereinigten Staaten ist Whistle als Pionier im Haustier- und Aktivitätstracking anerkannt. Seit 2013 haben Tractive und Whistle Innovationen parallel entwickelt Tractive in Europa und Whistle in den USA und so die Zukunft des Trackings und der Wellnessüberwachung von Haustieren gestaltet. Durch den Zusammenschluss bündeln wir nun die Stärken zweier Marktführer, um die globale Führungsposition von Tractive zu festigen und schneller auf unserem Weg voranzukommen, die Sicherheit und Gesundheit von Haustieren weltweit zu verbessern."

Mit den intelligenten Trackern von Tractive können Haustierbesitzer ihre Tiere in Echtzeit orten und umfassende Gesundheitsdaten wie Aktivität, Schlaf, Bellverhalten, Ruhepuls und Atemfrequenz überwachen. Dabei werden täglich Millionen von Gesundheitsdatenpunkten analysiert, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die für Sicherheit, Wohlbefinden und Gelassenheit bei Haustierbesitzern in Nordamerika und Europe sorgen.

Angesichts der Tatsache, dass die Haustierbranche und insbesondere das Segment der vernetzten Haustierpflege weitaus schneller wächst als die gesamten Verbraucherausgaben, ist Tractive bestens dafür aufgestellt, auf dem Weg in die Zukunft der Wellnessüberwachung und des Trackings von Haustieren führend zu sein. Die Geräte des Unternehmens zeichnen sich durch eine lange Akkulaufzeit aus, verfügen über Live-GPS-Funktionen, übermitteln Gesundheitsalarme und bieten nun auch eine Vitalparameterüberwachung. Die Bereitstellung erfolgt über ein maßgeschneidertes Abo-Modell, das in mehr als 175 Ländern genutzt werden kann.

Über Tractive

Tractive ist der Weltmarktführer in der Gesundheitsüberwachung und im GPS-Tracking für Hunde und Katzen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haustierhaltern dabei zu helfen, dass ihre Tiere stets sicher, gesund und glücklich sind. Auf Tractive vertrauen heute 1,4 Millionen aktive Nutzer weltweit. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Umgestaltung der Tierbetreuung durch Gesundheitsdatenerfassung und innovative Technologie. Tractive hat seinen Hauptsitz in Österreich, unterhält Niederlassungen in den USA und Deutschland und arbeitet mit allen großen Mobilfunkanbietern in Nordamerika und Europa zusammen, um eine optimale Netzabdeckung zu gewährleisten, wo immer sich die Tiere aufhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728111179/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Andrew Bleiman, EVP Tractive North America

andrew.bleiman@tractive.com

Sarah Doyle, VP Global Corporate Communications

sarah.doyle@antechdx.com