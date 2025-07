Textron Aviation Defense LLC, ein Textron Inc. (NYSE: TXT) Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, das das Unternehmen den Jet Beechcraft M-346N als eine "Ready-Now"-Lösung von einem alteingesessenen amerikanischen Unternehmen für das U.S. Navy Undergraduate Jet Training System (UJTS)-Programm vorgeschlagen hat. Die U.S. Navy hat mehrere Informationsanfragen im Kontext mit einer kurz bevorstehenden Ausschreibung für ein neues Flugzeug für das UJTS-Programm gestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728100090/de/

Ready Now Beechcraft M-346N

Textron Aviation Defense und Leonardo haben ein Abkommen über Zusammenarbeit abgeschlossen, um die Anforderungen der Navy an einen neuen Jet-Trainer zu erfüllen. Der Beechcraft M-346N ist Teil eines erprobten integrierten Trainingssystems, das auf dem ursprünglichen Flugzeug M-346 basiert, das von Leonardo entwickelt wurde. Mehr als 100 Leonardo M-346-Jets erfüllen bereits die anspruchsvollen Trainingsanforderungen für Piloten in Ausbildung für die Luftwaffe der 4.und 5. Generation weltweit, was die italienische, weltweit bekannte International Flight Training School (IFTS) einbezieht.

"Unsere Tradition ist fest verwurzelt in der Kraft und Zuverlässigkeit amerikanischer Produktion. Der Beechcraft M-346N reiht sich ein in eine 95jährige Geschichte, die geprägt ist von Exzellenz für die Luftfahrt," sagte Travis Tyler, President und CEO, Textron Aviation Defense. "Das Flugzeug eignet sich bestens für das Undergraduate-Jet-Training und hat das Zeug, die Zukunft der Navy zu prägen. Es vereint zuverlässige Leistung mit modernster Technologie."

Textron Aviation Defense mit Hauptsitz in Wichita, Kansas, stellt für Militärs auf der ganzen Welt Flugzeuge des Typs Cessna und Beechcraft her. Seit dem 2. Weltkrieg haben sich Militärs auf diese anerkannten Kultmarken für anspruchsvolles Training und Erlernen der Taktik verlassen.

Über den Beechcraft M-346N

Der Beechcraft M-346N ein zweimotoriges Flugzeug mit Doppelsitz und komplett digitaler Flugsteuerung und -elektronik ist ausgestattet mit einem Fly-by-Wire-Flugkontrollsystem mit Vierfach-Redundanz, einer hochmodernen Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, mit einem Head-Up Display und Large Area Display in jedem Cockpit, mit Hands on Throttle and Stick (HOTAS)-Steuerelementen und innovativen Sicherheitsfunktionen wie dem Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto-GCAS).

Ausgestattet mit zwei Honeywell F124-GA-200 Turbofan-Motoren bietet der M-346N einen hohen Grad an Sicherheit sowie eine beeindruckende Leistung wie zum Beispiel eine maximale Fluggeschwindigkeit von mehr als 590 Knoten und eine Höchstgrenze von 45.000 ft..

Das fortschrittliche aerodynamische Design des Flugzeugs ermöglicht eine außergewöhnlich Manövrierbarkeit und ein effizientes Energiemanagement. Der angehobene hintere Cockpit gibt Ausbildern eine ausgezeichnete Sicht in allen Flugphasen. So kann ein Trainer grundlegende Anweisungen geben und gleichzeitig auf die hochleistungsorientierte Welt von Fighteroperationen vorbereiten.

Fortschrittliches integriertes Training: Ein komplettes System

Das umfassende M-346N integrierte Trainingssystem wurde kontinuierlich durch den globalen operativen Einsatz des M-346 integrierten Trainingssystems ausgewertet und verbessert. Es kann der Navy deshalb eine komplette Lösung bieten, das die Studierenden fördert und die operative Effektivität steigert und gleichzeitig die Trainingskosten und -risiken senkt.

Der Beechcraft M-346N beinhaltet die im Betrieb erprobte Embedded Training System-Elektroniksuite für grundlegendes bis fortgeschrittenes taktisches Training über Nachahmungssensoren, Waffen und computergenerierte Kräfte. So können Studierende in Echtzeit durch eine Live-Virtual-Constructive (LVC)-Trainingsarchitektur interagieren, die das Flugzeug im Flug (Live) mit Simulatoren (Virtuell) und computergenerierten freundlichen und feindlichen Streitkräften (Konstruktiv) miteinander verbindet. Das innovative System bietet auch ein adaptives Training, das von KI unterstützt wird und ständig die Leistungsdaten der Studierenden analysiert, um das Lernen zu personalisieren, die Bewertungen zu automatisieren und Anweisungen unter der Berücksichtigung von Stärken und Schwächen des Einzelnen zu erstellen.

Zusammen mit dem gesamten Spektrum der bodenbasierten Trainingsgeräte wie Simulatoren, Computertrainingsgeräte, Tools für die Planung/das Management von Missionen oder eine carrierbasierte LVC-Umgebung bietet der Beechcraft M-346N eine komplette Lösung für das Training der kommenden Generation von Fliegern für die Navy und Marine Corps.

Über Textron Aviation Defense LLC

Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Beechcraft und Cessna Integrated Training Systeme für Kunden aus dem Militär ein Begriff. Sie wenden sich deshalb an Textron Aviation Defense, wenn sie Lösungen für kritische Missionen benötigen. Das Unternehmen liefert den weltweit führenden Flugtrainer für das Militär an Kunden in der ganzen Welt. Die Kosten für Akquisition, Unterhaltung und Training sind niedrig. Die Beechcraft T-6 Texan II Flotte von mehr als 1.000 Luftfahrzeugen absolvierte mehr als 5 Millionen Stunden in zwei NATO Militärflugschulen und in mehr als vierzehn Ländern seit 2001. Textron Aviation Defense ist eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc..

Über Textron Aviation

Wir inspirieren das Fliegen. Seit mehr als 95 Jahren hat Textron Aviation sein Talent mit den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker unter Beweis gestellt. Wir bieten unseren Kunden im Hinblick auf Luftfahrt die besten Erfahrungen. Textron Aviation verfügt über ein flexibles und umfassendes Produktportfolio: Businessjets, Turboprops bis hin zu speziellen Missionen oder Produkten für das militärische Training und die Verteidigung. Die Mitarbeiter produzieren mehr als die Hälfte aller Luftfahrzeuge der Welt. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, unsere Zuverlässigkeit und Flexibilität. Wir bieten darüber hinaus ein globales Netzwerk für den Kundensupport. Wir fördern erschwingliches, produktives und flexibles Fliegen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.txtav.com specialmissions.txtav.com defense.txtav.com scorpion.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Unternehmen, das mehrere Industrien umfasst: Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen. So können wir Kunden innovative Lösungen und Dienste bieten. Textron ist weltweit bekannt für starke Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können Umsätze, Strategien, Zielsetzungen, Ausblicke oder sonstige nicht auf historischen Daten beruhende Erklärungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich für das Datum, an dem sie gemacht wurden. Wir sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, was dazu führen kann, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsorientierten Aussagen gemachten abweichen. Unter anderem könnte die U.S. Navy sich nicht für den Beechcraft M-346N für das UJTS-Programm entscheiden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728100090/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Rachel Williams

+1. 316.517.5653

rawilliams@txtav.com

txtav.com