Bei den deutschen Renditemonstern 2025 denken Anleger zu Recht ganz überwiegend an die Rüstungsplayer Rheinmetall, Renk, Hensoldt oder Steyr Motors. Doch mit einem Plus von 250 % ist die Veganz Group wahrscheinlich die Überraschung des Jahres. Das Unternehmen erfindet sich derzeit neu und greift in einem Milliardenmarkt an. Die Analystenschätzungen scheinen viel zu konservativ zu sein und dürften bald angehoben werden. Daher erscheint die Aktie weiterhin sehr attraktiv. Hensoldt hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Jetzt liefert man Radare für den Schutz der Ukraine. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren dreistelligen Millionenbereich. In diesen Umsatzbereich muss Steyr Motors in den kommenden Jahren wachsen, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Analysten raten dennoch zum Kauf.

