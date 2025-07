Nach langem Ringen haben sich EU und USA im Zollstreit geeinigt. Aber worauf genau? Wie groß sind die EU-Zugeständnisse an Trump, was ändert sich im Vergleich zum Status quo - und was ist noch unklar? Fragen und Antworten. Die Europäische Union und die USA haben sich am Wochenende im Zollstreit geeinigt. Noch sind nicht alle Details der Übereinkunft klar. Lesen Sie den...

Den vollständigen Artikel lesen ...