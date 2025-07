Die Großhandelspreise für lokal angebaute Blaubeeren in der Ukraine sind laut EastFruit-Analysten die sechste Woche in Folge gesunken. Bildquelle: Pixabay Ukrainische Erzeuger bieten Blaubeeren für 3,95-5,75 USD pro kg an, was durchschnittlich 15 % niedriger ist als am Ende der vorherigen Geschäftswoche. Marktteilnehmer führen die große Preisspanne auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...