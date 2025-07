EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Q2 2025: TeamViewer steigert Enterprise-Umsatz um 15 % gegenüber Vorjahr und liefert starke bereinigte EBITDA-Marge von 44 %; Jahresausblick bekräftigt



29.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GÖPPINGEN, 29. Juli 2025



Q2 2025: TeamViewer steigert Enterprise-Umsatz um 15 % gegenüber Vorjahr und liefert starke bereinigte EBITDA-Marge von 44 %; Jahresausblick bekräftigt Umsatz steigt um 6 % (cc), Enterprise-Umsatz steigt um 15 % (cc) ggü. VJ*

Bereinigtes EBITDA steigt um 17 % ggü. VJ; starke Profitabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 44 %, +4 Prozentpunkte ggü. VJ; bereinigter Gewinn pro Aktie steigt um 19 % ggü. VJ*

ARR steigt um 4 % (cc) ggü. VJ*; erfolgreiche Bindung wichtiger US-Kunden aus dem öffentlichen Sektor trotz schwierigen makroökonomischen Umfelds

Sehr gute Fortschritte bei der Integration von 1E: Positive Marktresonanz auf Einführung des DEX-Add-ons für SMB-Kunden sowie neue Digital-Workplace-Plattform

Pro-forma-Jahresprognose 2025 bekräftigt: Erwartetes ARR-Wachstum* von +7,5 % bis +10,8 % ggü. VJ; erwartetes Umsatzwachstum* von +5,1 % bis +7,7 % ggü. VJ * Pro forma Oliver Steil, TeamViewer CEO

« Im zweiten Quartal hat sich TeamViewer konsequent strategisch weiterentwickelt. Wir haben unser Produktangebot signifikant verbessert und unsere führende Marktposition gefestigt. Unser Enterprise-Geschäft wächst weiter zweistellig und wir haben eine starke weltweite Kundenbasis. Das gute Wachstum in der Region EMEA und die positive Dynamik in APAC zeigen TeamViewers Widerstandsfähigkeit. Verzögerte Entscheidungsprozesse auf Kundenseite beeinflussten hingegen unser kürzlich erworbenes 1E-Geschäft, dessen Lösungen im US-Markt und im öffentlichen Sektor stark vertreten sind. Mit neuen KI-Funktionalitäten, der Einführung von TeamViewer ONE und DEX Essentials sowie der erneuten Gartner-Auszeichnung als DEX-Marktführer haben wir uns klar als Vorreiter im Bereich Digital Workplace positioniert. Wir sind zuversichtlich, auf diesen ersten Erfolgen aufbauen zu können. »______ Michael Wilkens, TeamViewer CFO

« TeamViewer hat ein solides Pro-forma-Umsatzwachstum von währungsbereinigt 6 % im Jahresvergleich erzielt. Das bereinigte Pro-forma-EBITDA stieg dabei stark um 17 % gegenüber dem Vorjahr, was zu einer deutlichen Margensteigerung von 40 % auf 44 % führte. Unser bereinigter Pro-forma-Gewinn je Aktie stieg um 19 % und die Free-Cashflow-Conversion betrug 71 %. Die Pro-forma-Netto-Verschuldungsquote verbesserte sich von 3,1x im ersten Quartal 2025 weiter auf 2,9x. Wir sind fest entschlossen, den Verschuldungsgrad weiter zu senken und langfristig und nachhaltig Unternehmenswert zu schaffen. Wir erwarten ein beschleunigtes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte und bekräftigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2025. »

Wichtige Pro-forma-Kennzahlen (Konzern, ungeprüft)

Die Pro-forma-Kennzahlen wurden erstellt, um die Vergleichbarkeit und Transparenz nach dem Zusammenschluss von TeamViewer und 1E am 31. Januar 2025 zu erhöhen.



Definitionen alternativer Leistungskennzahlen (APMs) finden sich im Abschnitt "Wichtiger Hinweis" in diesem Dokument.

in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q2 2025 Q2 2024 ? % ? % cc Pro forma Pro forma Annual Recurring Revenue (ARR) 759,1 730,3 +4 % +4 % Enterprise ARR 227,1 201,5 +13 % +13 % SMB ARR 532,0 528,8 +1 % +1 % Umsatz1 190,7 180,8 +5 % +6 % TeamViewer allein 173,7 164,1 +6 % +6 % 1E allein 17,0 16,7 +2 % +7 % Umsatz nach Kundengruppe Enterprise 58,7 51,7 +13 % +15 % SMB 132,0 129,1 +2 % +3 % Umsatz nach Region EMEA 99,8 92,3 +8 % +8 % AMERICAS 72,7 70,8 +3 % +5 % APAC 18,2 17,7 +3 % +4 % Bereinigtes EBITDA 84,0 71,6 +17 % - Bereinigte EBITDA-Marge 44 % 40 % +4 pp - 1 Da 2025 ein Übergangsjahr ist, dient die Aufschlüsselung der Umsätze von TeamViewer allein und 1E allein in 2025 nur zu Informationszwecken.

Für die Erstellung der Pro-forma-Kennzahlen wurden ausschließlich zu Vergleichszwecken ausgewählte historische Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2024 von TeamViewer und 1E separat sowie kombiniert berücksichtigt. Die Pro-forma-Zahlen (1E sowie kombinierte TMV+1E-Daten) wurden so erstellt, als ob die Übernahme von 1E am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre. Sie sind in Euro angegeben, ungeprüft und dienen nur zu Vergleichszwecken. Historische Pro-forma-Finanzdaten wurden nicht unterhalb der EBITDA-Ebene und nicht für den Cashflow erstellt.



Um die Lesbarkeit und Transparenz zu verbessern, wurde in diesem Bericht eine überarbeitete Struktur eingeführt, in der alle Tabellen im Anhang zusammengefasst sind.

Highlights aus Produkt- und Unternehmensentwicklung

Im zweiten Quartal 2025 erreichte TeamViewer mehrere wichtige Meilensteine. Mit signifikanten Weiterentwicklungen im Produktportfolio konnte das Unternehmen seine marktführende Position trotz des äußerst volatilen globalen makroökonomischen Umfelds weiter stärken. In zentralen Geschäftsbereichen und Märkten erzielte TeamViewer ein solides Umsatzwachstum und bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Das insgesamt gute Ergebnis wurde teilweise durch Schwierigkeiten im wichtigen US-Markt belastet.



Produkt-Update: Einführung von DEX für SMB-Kunden und erweitertes KI-Angebot

Das zweite Quartal war von deutlichen Fortschritten bei der laufenden Integration der DEX-Technologie in das TeamViewer-Portfolio sowie bei der Weiterentwicklung der Plattform geprägt.



Kurz nach Abschluss der Übernahme von 1E stellte TeamViewer im Mai DEX Essentials vor: ein neues Angebot, das die DEX-Funktionalitäten für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich macht. Es ist als Add-on für die kommerziellen Remote-Connectivity-Lösungen von TeamViewer verfügbar. Die Lösung basiert auf der ursprünglich für Großunternehmen entwickelten 1E-Technologie und wurde gezielt auf die Anforderungen kleinerer IT-Teams zugeschnitten. Trotz des bislang selektiven Vertriebs über Inside Sales und an ausgewählte Kundengruppen zeigt DEX Essentials bereits eine erfreuliche frühe Marktdynamik. Ab dieser Woche wird das Produkt für den gesamten Kundenkreis und über zusätzliche Vertriebskanäle verfügbar sein.



Ebenfalls im Mai kündigte das Unternehmen TeamViewer ONE an - die erste ganzheitliche Plattform für die Verwaltung digitaler Arbeitsplätze, die Endpoint Management, Remote-Connectivity, KI und DEX in einer Lösung vereint. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, ihre digitalen Arbeitsumgebungen effizient zu verwalten, ihre Applikationen zu konsolidieren, Prozesse zu verschlanken und ein herausragendes digitales Nutzererlebnis für Mitarbeitende zu gewährleisten, die an unterschiedlichsten Standorten weltweit tätig sind.



Ende Mai wurde die hohe Leistungsfähigkeit der DEX-Technologie von TeamViewer durch eine unabhängige Quelle bestätigt: Das Unternehmen wurde im Gartner® Magic Quadrant 2025 für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools als einer der führenden Anbieter ausgezeichnet. Zu den wichtigen Kundengewinnen seit Abschluss der 1E-Übernahme zählt unter anderem eine der größten Anwaltskanzleien weltweit, die mit der DEX-Lösung ihre internen IT-Supportprozesse verbessert und automatisiert.

Auch in anderen Bereichen des Portfolios erzielte TeamViewer gute Fortschritte, insbesondere bei der Weiterentwicklung der KI-Funktionalitäten. Ergänzend zu der im Oktober 2024 vorgestellten Funktionalität Session Insights & Analytics wurde mit TeamViewer CoPilot ein kontextbezogener KI-Assistent eingeführt, der direkt in die Remote-Support-Sitzungen integriert ist. Mitarbeitende im IT-Support können in Echtzeit mit CoPilot interagieren, um Gerätedaten abzurufen, Probleme zu diagnostizieren, Lösungsschritte zu generieren oder wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Anfang Juli wurden die KI-Funktionen in dem neuen Add-on TeamViewer Intelligence gebündelt.



Regionaler Überblick: EMEA als Wachstumstreiber, AMERICAS mit marktspezifischen Herausforderungen, APAC mit positiver Dynamik

Im zweiten Quartal 2025 war EMEA die stärkste Region für TeamViewer und leistete einen großen Beitrag zum Umsatzwachstum. Trotz eines insgesamt herausfordernden makroökonomischen Umfelds zeigte sich die Region widerstandsfähig und fungierte als stabiler Wachstumstreiber, insbesondere durch das sehr gute Enterprise-Geschäft. Darüber hinaus verzeichnete das SMB-Segment in EMEA das im regionalen Vergleich höchste Wachstum.



Ein anderes Bild zeigte sich in der Region AMERICAS. Diese war im zweiten Quartal von wirtschaftlicher Unsicherheit aufgrund politischer Entwicklungen in den USA geprägt. Die USA sind traditionell der mit Abstand wichtigste Markt für die DEX-Plattform von 1E und machten im zweiten Quartal über 70% des 1E-Umsatzes aus. Zudem liegt ein Fokus auf Kunden aus dem öffentlichen Sektor, darunter Behörden und Verwaltungseinrichtungen. Die Budgetkürzungen im IT-Bereich des US-amerikanischen öffentlichen Sektors im zweiten Quartal wirkten sich daher deutlich auf den Vertrieb von 1E und in der Folge auch auf das Enterprise-Wachstum von TeamViewer aus. Dennoch gelang es TeamViewer, wichtige Bundesbehörden wie das US Department of Veterans Affairs als Kunden zu halten - ein Beleg für die Relevanz der angebotenen Lösungen für derlei Organisationen.



Während sich die verhaltene Stimmung am US-Markt auch auf den Vertrieb im SMB-Bereich sowie die Churn-Rate auswirkte, verzeichnete das neue Produkt DEX Essentials in den USA eine erfreuliche Anfangsdynamik - ein vielversprechender Beleg dafür, dass die Strategie, DEX-Lösungen auch für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich zu machen, erste Früchte trägt.



Die APAC-Region verzeichnete im zweiten Quartal trotz des herausfordernden Marktumfelds in China eine positive Entwicklung. Besonders das Enterprise-Geschäft zeigte sich in der Region sehr robust. Auch hier sah man bei der Einführung der DEX-Lösungen von TeamViewer ein positives Momentum. So konnte TeamViewer etwa auf dem südkoreanischen Markt mehrere vielversprechende Pilotprojekte gewinnen, um die Leistungsfähigkeit von DEX-Lösungen in der Praxis unter Beweis zu stellen.



Unternehmensentwicklung: Mit Kunden und Partnern gemeinsame Erfolge erzielen

Um den Austausch mit Kunden, Partnern und Interessenten zu fördern, war TeamViewer im zweiten Quartal erneut erfolgreich auf hochkarätigen Konferenzen und Partnerevents vertreten - darunter Siemens Realize Live in Detroit und Amsterdam, ServiceNow Knowledge in Las Vegas, SAP Sapphire in Orlando sowie dem Gartner Digital Workplace Summit in London.



Gemeinsam mit seinem Sportpartner und Kunden, dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team, präsentierte TeamViewer einen neuen Anwendungsfall: Mithilfe von TeamViewer Tensor konnte das F1-Team die Effizienz seiner Prozesse im Fahrsimulator optimieren - ein entscheidender Faktor für die Vorbereitung auf ein Rennwochenende. Solche Anwendungsbeispiele unterstreichen die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der TeamViewer-Lösungen unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen und unterstützen damit den Vertrieb über alle Branchen hinweg. Pro-forma-ARR- und -Umsatz-Entwicklung

Im zweiten Quartal 2025 stieg der Pro-forma-Umsatz um solide 5 % (+6 % cc) ggü. VJ auf 190,7 Mio. EUR - getragen vom starken Enterprise-Geschäft in EMEA und trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in der Region AMERICAS.



Der Umsatz von TeamViewer allein belief sich auf 173,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 6 % (+6 % cc) ggü. VJ entspricht. Das Geschäft von 1E allein war hingegen von Gegenwind im US-Markt und Kürzungen bei öffentlichen Ausgaben in den USA betroffen. Dadurch erzielte 1E allein in Q2 ein Pro-forma-Umsatzwachstum von 2 % (+7 % cc) auf 17,0 Mio. EUR.



Vor diesem Hintergrund wuchs der Pro-forma-Enterprise-Umsatz zweistellig um +13 % (+15 % cc) ggü. VJ und erreichte 58,7 Mio. EUR im zweiten Quartal 2025. Der Pro-forma-SMB-Umsatz lag bei 132,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 2 % (+3 % cc) ggü. VJ entspricht.



Der Pro-forma-ARR wuchs um 4 % (+4 % cc) ggü. VJ auf 759,1 Mio. EUR zum Quartalsende. Dieses Wachstum wurde durch die makroökonomische Unsicherheit auf dem US-Markt beeinflusst, die zu verzögerten Entscheidungsprozessen auf Kundenseite führte.



Trotz dieses herausfordernden Umfelds wuchs der Pro-forma-Enterprise-ARR weiterhin zweistellig um 13 % (+13 % cc) ggü. VJ und erreichte zum Quartalsende 227,1 Mio. EUR. Die Pro-forma-Enterprise-NRR (Net Retention Rate, cc) lag im Quartal bei 98 % (Q1 2025: 103%). Bereinigt um den Netto-Upsell von 16,8 Mio. EUR (-0,8 Mio. EUR) vom SMB- in den Enterprise-Bereich, betrug die Enterprise-NRR (cc) 103 % (Q1 2025: 108%). Die Gesamtzahl der Enterprise-Kunden, einschließlich der Kunden von 1E, stieg zum Ende des zweiten Quartals 2025 auf 5.143 (+12 % ggü. VJ).



Der Pro-forma-SMB-ARR wuchs um 1 % (+1 % cc) auf 532,0 Mio. EUR. Die Zahl der SMB-Kunden belief sich zum Quartalsende auf rund 651.000.



Im zweiten Quartal 2025 erzielten alle Regionen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum auf Pro-forma-Basis ggü. VJ. In der AMERICAS-Region lag das Wachstum bei 5 % cc, was zu einem Pro-forma-Umsatz von 72,7 Mio. EUR führte. Dieses Ergebnis wurde durch ein insgesamt verhaltenes Marktumfeld in den USA sowie durch Budgetkürzungen im öffentlichen Sektor beeinflusst. Die EMEA-Region verzeichnete - getragen von einer starken Dynamik im Enterprise-Geschäft der vergangenen zwölf Monate - ein anhaltend hohes einstelliges Wachstum von 8 % cc. Der Pro-forma-Umsatz belief sich hier auf 99,8 Mio. EUR. Die APAC-Region erzielte ein Pro-forma-Umsatzwachstum von 4 % cc auf 18,2 Mio. EUR im Quartal, gestützt durch eine positive Entwicklung im Enterprise-Geschäft. Bereinigtes Pro-forma-EBITDA

Im zweiten Quartal 2025 belief sich das bereinigte Pro-forma-EBITDA auf 84,0 Mio. EUR, ein Anstieg um 17 % ggü. VJ (Q2 2024: 71,6 Mio. EUR). Die bereinigte Pro-forma-EBITDA-Marge erreichte im Quartal 44 %, was einem Zuwachs von 4 Prozentpunkten entspricht. Optimierte Marketingausgaben wirkten sich erneut positiv auf die Profitabilität aus. Die gesamten aufwandswirksamen Bereinigungen im Zusammenhang mit der 1E-Akquisition beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 1,8 Mio. EUR. Diese beziehen sich auf Integrations- und Transaktionskosten.



Im zweiten Quartal 2025 gingen die laufenden Kosten (pro forma) leicht um 2 % ggü. VJ zurück und beliefen sich auf 106,7 Mio. EUR.

Die Umsatzkosten (COGS) blieben im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil. Die Vertriebskosten stiegen um 7 %, was vor allem auf den Ausbau der Vertriebsteams in allen Regionen zurückzuführen ist, womit das Enterprise-Geschäft weiter gestärkt werden soll. Der Anteil der Vertriebskosten am Umsatz blieb mit 16 % stabil. Die Marketingausgaben sanken um 12 %, was - wie bereits in den Vorquartalen - auf optimierte Sponsoringkosten zurückzuführen ist. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies spiegelt Investitionen in das kombinierte Produktangebot sowie einen Ausbau der internen Entwicklerteams wider, der durch eine Reduktion externer Unterstützung teilweise kompensiert wurde. Die Verwaltungskosten blieben weitgehend stabil. Sonstige betriebliche Aufwendungen verzeichneten ein Plus in Höhe von 0,6 Mio. EUR, was hauptsächlich auf geringere Forderungsausfälle und Erträge aus Derivaten zurückzuführen ist. Pro-forma-Konzernergebnis

Das Konzernergebnis (IFRS) belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 22,6 Mio. EUR - ein Rückgang um 15 % gegenüber 26,5 € Mio. im zweiten Quartal 2024 (TeamViewer allein). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf negative Wechselkurseffekte im Zusammenhang mit einem konzerninternen Darlehen zurückzuführen, wie gemäß IFRS vorgeschrieben. Die Zinsaufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf insgesamt 10,4 Mio. EUR, was einem Anstieg um 5,7 Mio. EUR ggü. VJ entspricht. Dies ist wie bereits im Vorquartal auf die Finanzierung der 1E-Transaktion zurückzuführen.



Das bereinigte Pro-forma-Konzernergebnis lag im zweiten Quartal 2025 bei 44,3 Mio. EUR - ein Anstieg um 16 % gegenüber dem bereinigten Nettoergebnis ohne 1E von 38,4 Mio. EUR im zweiten Quartal 2024. Der bereinigte Pro-forma-Gewinn pro Aktie (unverwässert) betrug im zweiten Quartal 2025 0,28 EUR (Q2 2024 TeamViewer allein: 0,24 EUR). Finanzlage

Der operative Cashflow (IFRS) belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 72,2 Mio. EUR und lag damit leicht über dem Niveau des Vorjahresquartals. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (IFRS) betrug -18,1 Mio. EUR, was rund 12,9 Mio. EUR mehr Investitionen als im Vergleichszeitraum entspricht. Hauptursache war eine Zahlung im Zusammenhang mit der Übernahme von 1E. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (IFRS) belief sich auf -145,9 Mio. EUR und beinhaltete im Wesentlichen Tilgungen in Höhe von 130 Mio. EUR. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresniveau, wobei das zweite Quartal 2024 zusätzlich von Mittelzuflüssen aus Fremdkapital in Höhe von 100 Mio. EUR profitierte. Die Zahlungsmittel und -äquivalente (IFRS) gingen um 5,4 Mio. EUR zurück und lagen zum Ende des zweiten Quartals 2025 bei 40,5 Mio. EUR.



Die Nettoverschuldung belief sich zum Quartalsende auf 991,7 Mio. EUR, woraus sich ein Pro-forma-Netto-Verschuldungsgrad von 2,9x (Nettoverschuldung/bereinigtes Pro-forma-EBITDA LTM) ergibt. Dies steht im Einklang mit TeamViewers internem Entschuldungsziel nach der 1E-Akquisition.



Der Levered Free Cash Flow (FCFE), einschließlich des Cashflows von 1E, lag im zweiten Quartal 2025 bei 53,5 Mio. EUR, ein Rückgang um 12 % ggü. VJ. Bereinigt um akquisitionsbedingte Kosten im Zusammenhang mit 1E belief sich der Levered Free Cash Flow auf 59,6 Mio. EUR, was einer Cash Conversion (FCFE im Verhältnis zum bereinigten Pro-forma-EBITDA) von 71 % im Quartal entspricht. Pro-forma-Ausblick 2025 bekräftigt

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet TeamViewer, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, ein anhaltendes Umsatzwachstum sowohl auf Pro-forma- als auch auf vergleichbarer Basis. Die Pro-forma-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 basiert auf einem durchschnittlichen EUR/USD-Wechselkurs von 1,05.



Für eine Gegenüberstellung auf vergleichbarer Basis enthält die Tabelle die historischen Pro-forma-Finanzdaten von TeamViewer und 1E für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Pro-forma-Prognose für das Geschäftsjahr 2025. GJ 2024

TMV+1E ungeprüft

(1. Jan. - 31. Dez. 2024) GJ 2025 Prognose

pro forma

(1. Jan. - 31. Dez. 2025)1 758 ARR in Mio. €2 815 - 840 (entspricht % ggü. Vorjahr)2 (+7,5 % bis +10,8 %) 740 Umsatz in Mio. €2 778 - 797 (entspricht % ggü. Vorjahr)2 (+5,1 % bis +7,7 %) was sich ungefähr wie folgt aufschlüsselt (in Mio. €):3 671 TeamViewer 697 - 712 69 1E 81 - 85 43 % Bereinigte EBITDA Marge in %2 rund 43 % 1 Die Bereiche geben die Prognosebereiche zwischen den angegebenen Werten an.

2 Basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,05.

3 Da 2025 ein Übergangsjahr ist, dient die Aufschlüsselung in TeamViewer und 1E einzeln nur zu Informationszwecken.

TeamViewer rechnet weiterhin mit einer Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2025: Größere Pipeline und höhere Abschlussquote: Ein gestärktes Vertriebsteam dürfte zu höheren Abschlussquoten führen. Besonders im vierten Quartal, das im Enterprise-Geschäft traditionell einen saisonalen Höhepunkt darstellt, werden größere Vertragsabschlüsse erwartet.

Ein gestärktes Vertriebsteam dürfte zu höheren Abschlussquoten führen. Besonders im vierten Quartal, das im Enterprise-Geschäft traditionell einen saisonalen Höhepunkt darstellt, werden größere Vertragsabschlüsse erwartet. ARR-Synergien mit 1E zeigen erste Wirkung: Es konnten erste vielversprechende Leads für den Vertrieb von DEX-Lösungen an den umfangreichen TeamViewer-Kundenstamm generiert werden.

Es konnten erste vielversprechende Leads für den Vertrieb von DEX-Lösungen an den umfangreichen TeamViewer-Kundenstamm generiert werden. Verbessertes Kundenerlebnis und neue Vertriebskanäle zur Beschleunigung des SMB-Geschäfts: Ein neuer "Marktplatz" direkt im Produkt und die breite Einführung der neuen Benutzeroberfläche werden voraussichtlich zusätzliches Geschäft durch Upgrades und Cross-Selling generieren.

Ein neuer "Marktplatz" direkt im Produkt und die breite Einführung der neuen Benutzeroberfläche werden voraussichtlich zusätzliches Geschäft durch Upgrades und Cross-Selling generieren. Gezielte Go-to-Market-Kampagnen: Fokussierte Initiativen zur Migration von bestehenden Kunden auf neuere Lizenztypen sollen die regionale Performance steigern.

Fokussierte Initiativen zur Migration von bestehenden Kunden auf neuere Lizenztypen sollen die regionale Performance steigern. Zusätzliche operative Kapazitäten: Die Maßnahmen zur Integration der Teams sind weitgehend abgeschlossen; der Fokus liegt nun vollständig auf Umsetzung und Wachstum.

Die Maßnahmen zur Integration der Teams sind weitgehend abgeschlossen; der Fokus liegt nun vollständig auf Umsetzung und Wachstum. Die makroökonomische Unsicherheit beeinflusst jedoch weiterhin die Entscheidungsfindung der Kunden. ###



Webcast

Oliver Steil (CEO) und Michael Wilkens (CFO) werden am 29. Juli 2025 um 9:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Q2-Ergebnisse sprechen. Der Audio-Webcast kann über https://www.webcast-eqs.com/teamviewer-2025-q2 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com verfügbar sein. Die begleitende Präsentation steht dort ebenfalls zum Download bereit.



Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen rund 660.000 Kunden weltweit auf TeamViewer - von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.



Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels - geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel - bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.



TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com .



Kontakt

Presse

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com



Investor Relations

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com



Wichtiger Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft.



Prozentuale Veränderungen und Summen, die in Tabellen in diesem Dokument dargestellt werden, werden im Allgemeinen auf Basis ungerundeter Zahlen berechnet. Daher kann es vorkommen, dass sich die in den Tabellen angegebenen nicht genau zu den angegebenen Gesamtsummen addieren lassen und dass die prozentualen Veränderungen nicht die Veränderungen auf Basis gerundeter Zahlen widerspiegeln.



Dieses Dokument enthält alternative Leistungsindikatoren (APM), die nicht nach IFRS definiert sind. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln.



TeamViewer hat jeden der folgenden APMs wie folgt definiert: Bereinigtes EBITDA ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen.

ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen. Bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse.

ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse. Annual Recurring Revenue (ARR) beschreibt den jährlich wiederkehrenden Umsatz für alle aktiven Abonnements am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Er wird berechnet, indem der Tagesumsatz aus Abonnements am Ende des Berichtszeitraums mit 365 Tagen (bzw. 366 Tagen in Schaltjahren) multipliziert wird. Der Tagesumsatz aus Abonnements ermittelt sich aus dem Gesamtwert der aktiven Verträge geteilt durch die Vertragsdauer in Tagen. Das Ende des Berichtszeitraums ist definiert als der letzte Kalendertag des jeweiligen Zeitraums.

beschreibt den jährlich wiederkehrenden Umsatz für alle aktiven Abonnements am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Er wird berechnet, indem der Tagesumsatz aus Abonnements am Ende des Berichtszeitraums mit 365 Tagen (bzw. 366 Tagen in Schaltjahren) multipliziert wird. Der Tagesumsatz aus Abonnements ermittelt sich aus dem Gesamtwert der aktiven Verträge geteilt durch die Vertragsdauer in Tagen. Das Ende des Berichtszeitraums ist definiert als der letzte Kalendertag des jeweiligen Zeitraums. Retained ARR ist definiert als ARR am Ende des Berichtszeitraums von Kunden, die am Ende des Vorjahresberichtszeitraums bereits Kunden waren.

ist definiert als ARR am Ende des Berichtszeitraums von Kunden, die am Ende des Vorjahresberichtszeitraums bereits Kunden waren. Net Retention Rate (NRR) (cc) ist definiert als Retained ARR (währungsbereinigt) am Ende des Berichtszeitraums geteilt durch die Gesamt-ARR am Ende des Berichtszeitraums des Vorjahres.

ist definiert als Retained ARR (währungsbereinigt) am Ende des Berichtszeitraums geteilt durch die Gesamt-ARR am Ende des Berichtszeitraums des Vorjahres. Anzahl der Kunden ist die Gesamtzahl der zahlenden Kunden mit einem aktiven Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

ist die Gesamtzahl der zahlenden Kunden mit einem aktiven Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. SMB Kunden sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Enterprise Kunden sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Kunden-Churn-Rate gibt den Prozentsatz der Kunden an, die in den letzten zwölf Monaten nicht gehalten werden konnten. Sie wird berechnet als 100 % minus der Anzahl der Kunden, die in den letzten zwölf Monaten gehalten werden konnten (keine Neukunden), geteilt durch die Gesamtzahl der Kunden vor zwölf Monaten.

gibt den Prozentsatz der Kunden an, die in den letzten zwölf Monaten nicht gehalten werden konnten. Sie wird berechnet als 100 % minus der Anzahl der Kunden, die in den letzten zwölf Monaten gehalten werden konnten (keine Neukunden), geteilt durch die Gesamtzahl der Kunden vor zwölf Monaten. Average Selling Price (ASP) beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem der gesamte ARR durch die Gesamtzahl der Kunden zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt wird.

beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem der gesamte ARR durch die Gesamtzahl der Kunden zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt wird. Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.

sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Netto-Verschuldungsgrad setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM).

setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM). Levered Free Cash Flow (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten.

ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten. Cash Conversion entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA.

entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA. Bereinigtes Konzernergebnis ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierten Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern.

ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierten Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern. Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) wird entsprechend dem Gewinn pro Aktie (unverwässert) berechnet, wobei als Berechnungsgrundlage anstelle des Konzernergebnisses das Bereinigte Konzernergebnis herangezogen wird.

wird entsprechend dem Gewinn pro Aktie (unverwässert) berechnet, wobei als Berechnungsgrundlage anstelle des Konzernergebnisses das Bereinigte Konzernergebnis herangezogen wird. Währungsbereinigt (cc) bezeichnet Vergleichsangaben, bei denen die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen verschiedenen Zeiträumen bereinigt wurden.

bezeichnet Vergleichsangaben, bei denen die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen verschiedenen Zeiträumen bereinigt wurden. "Pro forma" bezieht sich auf die TeamViewer-Konzernkennzahlen, einschließlich der 1E-Kennzahlen vor Abschluss der Akquisition (basierend auf der ungeprüften Einschätzung des Managements zum Zeitpunkt der Übernahme) sowie einer Bereinigung negativer Effekte aus der M&A-Transaktion auf den Umsatz ("Haircut") nach dem Abschluss. Pro-forma-Zahlen dienen ausschließlich Vergleichszwecken und sollten zusammen mit den Finanzberichten betrachtet werden. Sie sind nicht unbedingt ein Indikator für die Ergebnisse, die erzielt worden wären, wenn die Transaktion zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hätte. Überleitung von IFRS zu Pro-forma-Kennzahlen

Die Übernahme von 1E wurde am 31. Januar 2025 abgeschlossen: Der Monat Januar 2025 wird bei der Berichterstattung nach IFRS nicht berücksichtigt. Im Januar 2025 generierte 1E einen Umsatz von 6,1 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 29,9 TEUR.

wird bei der Berichterstattung nach IFRS nicht berücksichtigt. Im Januar 2025 generierte 1E einen Umsatz von 6,1 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 29,9 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2025 beträgt der abgegrenzte Umsatzabschlag für 1E 15,6 Mio. EUR 1 , wobei sich 10,5 Mio. EUR negativ auf den berichteten IFRS-Umsatz von 1E zwischen Februar und Juni 2025 auswirken. Dieser Abschlag steht im Zusammenhang mit den IFRS-Vorschriften, die zu einer Verringerung der abgegrenzten Umsatzerlöse zum Erwerbszeitpunkt geführt haben. Der abgegrenzte Umsatzabschlag wird in der Pro-forma-Rechnung angepasst.

für 1E 15,6 Mio. EUR , wobei sich 10,5 Mio. EUR negativ auf den berichteten IFRS-Umsatz von 1E zwischen Februar und Juni 2025 auswirken. Dieser Abschlag steht im Zusammenhang mit den IFRS-Vorschriften, die zu einer Verringerung der abgegrenzten Umsatzerlöse zum Erwerbszeitpunkt geführt haben. Der abgegrenzte Umsatzabschlag wird in der Pro-forma-Rechnung angepasst. Anpassungen der Kaufpreisallokation ("PPA") werden erst ab dem 1. Februar 2025 berücksichtigt. PPA-Abschreibungen im Zusammenhang mit der 1E-Akquisition belaufen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 25,1 Mio. EUR2 (wobei 10,4 Mio. EUR zwischen Februar und Juni 2025 verbucht wurden) und sind in den IFRS-Umsatzkosten enthalten. TeamViewer passt die PPA-Abschreibungen in seinen Definitionen für das bereinigte EBITDA und das bereinigte Konzernergebnis (APM) an, weshalb es keine zusätzliche Anpassung der PPA-Abschreibungen im bereinigten Pro-forma-EBITDA und bereinigten Pro-forma-Konzernergebnis gibt. Definitionen alternativer Leistungskennzahlen (APMs) finden sich im Abschnitt "Wichtiger Hinweis" in diesem Dokument.



1 Erwartung basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,06.

2 Erwartung basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,06.

in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q2 2025 Pro-forma-Anpassungen Q2 2025 IFRS & nicht-pro-forma APMs 1E abgegrenzter Umsatzabschlag

(Haircut)

Q2 2025 Pro forma Umsatz1 IFRS 185,6 +5,0 190,7 TeamViewer allein IFRS 173,7 - 173,7 1E allein IFRS 12,0 +5,0 17,0 Umsatz nach Kundengruppe Enterprise APM 53,7 +5,0 58,7 SMB APM 132,0 - 132,0 Umsatz nach Region EMEA APM 98,9 +0,9 99,8 AMERICAS APM 68,6 +4,1 72,7 APAC APM 18,1 - 18,2 Bereinigtes EBITDA APM 79,0 +5,0 84,0 Berinigte EBITDA-Marge APM 43 % - 44 % Bereinigtes Konzernergebnis2,3 APM 40,6 +3,8 44,3 Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in €)2 APM 0,26 n/a 0,28 1 Da 2025 ein Übergangsjahr ist, dient die Aufschlüsselung der Umsätze von TeamViewer allein und 1E allein in 2025 nur zu Informationszwecken.

2 Das bereinigte Pro-forma-Konzernergebnis, der bereinigte Pro-forma-Gewinn je Aktie und der Pro-forma-FCFE werden nur für den diesjährigen Berichtszeitraum (Q2 2025) angegeben, da ein Pro-forma-Vergleich auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich für diese drei Kennzahlen nicht aussagekräftig ist. Das Vorjahr für diese drei Kennzahlen entspricht dem Stand von TeamViewer allein.

3 1E Umsatzabschlag Q2 2025 nach Steuern bei einem angenommenen Körperschaftsteuersatz von 25 %.

Pro-forma-ARR und -Umsatz-Entwicklung in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q2 2025 Q2 2024 ? % ? % cc 6M 2025 6M 2024 ? % ? % cc Pro forma Pro forma Pro forma Pro forma Enterprise Umsatz 58,7 51,7 +13 % +15 % 118,6 100,8 +18 % +18 % ARR3 227,1 201,5 +13 % +13 % Enterprise NRR (cc)1 +98 % +99 % Enterprise NRR (cc) bereinigt um Netto-Upsell von SMB1 103 % 108 % Anzahl der Kunden (Stichtag)

(in Tausend)2 5,1 4,6 +12 % SMB Umsatz 132,0 129,1 +2 % +3 % 262,4 257,1 +2 % +2 % ARR3 532,0 528,8 +1 % +1 % Anzahl der Kunden (Stichtag)

(in Tausend)2 651,2 664,2 -2 % Gesamt Umsatz 190,7 180,8 +5 % +6 % 380,9 357,9 +6 % +7 % ARR 759,1 730,3 +4 % +4 % NRR (cc)1 97 % 99 % Anzahl der Kunden (Stichtag)

(in Tausend)2 656,4 668,8 -2 % 1 Diese Kennzahl wurde für historische Pro-forma-Zahlen nicht neu berechnet. Das zweite Quartal 2024 zeigt TeamViewer allein.

2 Nach Einführung der ARR-Logik wird die Anzahl der Kunden nun auf ARR-Basis ermittelt. Die Vorjahreszahlen wurden auf dieser Grundlage neu berechnet.

3 Inkrementelle Verbesserungen bei der Methodik der Eltern-Kind-Kontenbeziehungen / die Zusammenführung mehrerer Kundenkonten führten zu geringfügigen Anpassungen der historischen ARR-Segmentierung für TeamViewer ENT und SMB.

in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q2 2025 Q2 2024 ? % ? % cc 6M 2025 6M 2024 ? % ? % cc Pro forma Pro forma Pro forma Pro forma Umsatz nach Region EMEA 99,8 92,3 +8 % +8 % 197,4 183,9 +7 % +7 % AMERICAS 72,7 70,8 +3 % +5 % 147,0 138,3 +6 % +7 % APAC 18,2 17,7 +3 % +4 % 36,5 35,7 +2 % +4 % Gesamt-Umsatz 190,7 180,8 +5 % +6 % 380,9 357,9 +6 % +7 %

Überleitung bereinigtes Pro-forma-EBITDA und laufende Kosten in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q2 2025 6M 2025 EBITDA APM 77,9 144,4 Gesamtkosten nach IFRS 2 (Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen) APM +4,8 +11,3 TeamViewer LTIP APM (0,5) +1,2 RSU/PSU1 APM +4,2 +7,9 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen im Zusammenhang mit M&A APM +0,1 +0,2 Aktienbasierte Vergütung durch TLO2 APM +1,1 +2,0 Integrations- und Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem 1E-Erwerb APM +1,8 +7,3 Sonstige zu bereinigende Sachverhalte APM +0,7 +3,8 Finanzierung APM - - Sonstige APM +0,7 +3,8 Bewertungseffekte APM (6,2) (11,7) Bereinigtes Nicht-pro-forma-EBITDA APM 79,0 155,1 Wieder hinzugefügt: Abgegrenzter Umsatzabschlag (Haircut) Pro-forma-

Bereinigung +5,0 +10,5 Bereinigtes EBITDA von 1E für Januar 2025 Pro-forma-Bereinigung - +0,03 Bereinigtes Pro-forma-EBITDA Pro forma 84,0 165,6 Bereinigte Pro-forma-EBITDA-Marge (in %) Pro forma 44 % 43 % 1 Bezieht sich auf den Restricted Stock Unit Plan (RSU) und den Phantom Stock Unit Plan (PSU), die TeamViewer im Jahr 2022 eingeführt hat.

2 Vorbörsliches Management-Incentive-Programm von Tiger LuxOne S.à r.l.

Laufende Kosten (pro forma, bereinigt um nicht-operative Effekte und Abschreibungen) in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q2 2025 Q2 2024 ? % 6M 2025 6M 2024 ? % Pro forma Pro forma Pro forma Pro forma Umsatzkosten (COGS) (15,4) (15,3) +1 % (31,6) (29,7) +7 % In % vom Umsatz -8 % -8 % -8 % -8 % Vertriebskosten (30,4) (28,4) +7 % (61,5) (57,0) +8 % In % vom Umsatz -16 % -16 % -16 % -16 % Marketingkosten (30,7) (35,0) -12 % (56,3) (70,5) -20 % In % vom Umsatz -16 % -19 % -15 % -20 % Forschungs- und Entwicklungskosten (21,4) (19,9) +8 % (43,5) (40,5) +8 % In % vom Umsatz -11 % -11 % -11 % -11 % Verwaltungskosten (9,3) (9,4) -2 % (19,4) (17,9) +8 % In % vom Umsatz -5 % -5 % -5 % -5 % Sonstige1 0,6 (1,1) -151 % (2,8) (2,6) +8 % In % vom Umsatz 0 % -1 % -1 % -1 % Gesamte Umsatz- und operative Kosten (106,7) (109,3) -2 % (215,3) (218,2) -1 % In % vom Umsatz -56 % -60 % -57 % -61 % 1 Inkl. Sonstiger Erträge/Aufwendungen und Wertminderungsaufwand auf Forderungen i.H.v. 1,9 Mio. EUR in Q2 2025 und 2,5 Mio. EUR in Q2 2024 / 5,4 Mio. EUR in 6M 2025 und 5,3 Mio. EUR in 6M 2024. Überleitung Pro-forma-Konzernergebnis in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q2 2025 6M 2025 Konzernergebnis IFRS 22,6 52,2 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen APM +4,8 +11,3 PPA-Abschreibungen APM +7,4 +13,5 Sonstige zu bereinigende Sachverhalte1 APM (3,7) (0,6) Sondereffekte Finanzergebnis APM +16,0 +17,5 Zu bereinigende Ertragsteuern APM (6,5) (10,7) Bereinigtes Konzernergebnis APM 40,6 83,2 Wieder addiert / subtrahiert: Abgegrenzter Umsatzabschlag (Haircut)2 Pro-forma-

Bereinigung +3,8 +7,9 Bereinigtes Konzernergebnis von 1E für Januar 2025 Pro-forma-

Bereinigung 0,0 (1,1) Bereinigtes Pro-forma-Konzernergebnis Pro forma 44,3 90,0 Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien (unverwässert) 156.966.162 156.966.162 Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) Pro forma 0,28 0,57 1 Siehe Tabelle Bereinigtes Pro-forma-EBITDA.

2 1E Umsatzabschlag April bis Juni 2025 bzw. Februar bis Juni 2025 nach Steuern bei einem angenommenen Körperschaftsteuersatz von 25 %. Finanzlage in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q2 2025 Q2 2024 6M 2025 6M 2024 (TeamViewer allein) (TeamViewer allein) Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit IFRS 72,2 69,6 110,4 119,1 Cashflow aus Investitionstätigkeit IFRS (18,1) (5,2) (686,7) (7,0) Cashflows aus Finanzierungstätigkeit IFRS (145,9) (54,3) 563,6 (139,1) Zahlungsmittel und -äquivalente IFRS 40,5 45,9 40,5 45,9 Finanzverbindlichkeiten gesamt IFRS 1.032,2 503,5 1.032,2 503,5 in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q2 2025

Nicht-pro forma1 Q2 2024

TeamViewer alleine 6M 2025

Nicht-pro forma2 6M 2024

TeamViewer alleine Levered Free Cash Flow (FCFE) APM 53,5 60,8 80,2 101,4 Bereinigung um 1E-Erwerb APM 6,1 0,0 12,2 0,0 Bereinigung um eine Einmalzahlung im Zusammenhang mit besonderen Rechtsstreitigkeiten APM 0,0 0,0 11,6 0,0 Levered Free Cash Flow (FCFE) bereinigt um 1E und Rechtsfälle APM 59,6 60,8 104,0 101,4 Cash Conversion (FCFE / ber. Pro-forma-EBITDA) nach Bereinigungen APM 71 % 90 % 63 % 76 % 1 Einschließlich 1E April bis Juni 2025.

2 Einschließlich 1E Februar und März 2025. Wichtige IFRS- & Nicht-pro-forma-Kennzahlen (Konzern, ungeprüft) in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q2 2025 Q2 2024 ? % (TeamViewer alleine) Vertriebskennzahlen Umsatz IFRS1 185,6 164,1 +13 % Gewinn- und Margen-Kennzahlen Bereinigtes EBITDA (APM, non pro forma) 79,0 67,5 +17 % Bereinigte EBITDA-Marge (APM, non pro forma) 43 % 41 % +1 pp EBITDA APM1 77,9 60,2 +29 % EBIT IFRS1 63,9 45,9 +39 % Konzernergebnis & Gewinn pro Aktie Konzernergebnis IFRS 22,6 26,5 -15 % Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) IFRS 0,14 0,16 -12 % Bereinigtes Konzernergebnis (APM, non pro forma) 40,6 38,4 +6 % Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) (APM, non pro forma) 0,26 0,24 +9 % Cashflow-Kennzahlen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit IFRS 72,2 69,6 +4 % Cashflow aus Investitionstätigkeit IFRS (18,1) (5,2) +251 % Cashflow aus Finanzierungstätigkeit IFRS (145,9) (54,3) +169 % Bilanzkennzahlen Zahlungsmittel und -äquivalente IFRS 40,5 45,9 -12 % Finanzverbindlichkeiten gesamt IFRS 1.032,2 503,5 +105 % Netto-Finanzverbindlichkeiten (APM, non pro forma) 991,7 457,6 +117 % Mitarbeitende, Vollzeitäquivalente (FTE) (Stichtag) (APM, non pro forma) 1.904 1.575 +21 % 1 Die wichtigsten IFRS-Kennzahlen für das zweite Quartal 2025 umfassen 1) die konsolidierten Monate April bis Juni 2025 von 1E, 2) den abgegrenzten Umsatzabschlag von 5,0 Mio. EUR für 1E im zweiten Quartal 2025 und 3) die Abschreibung im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation ("PPA") in Höhe von 5,8 Mio. EUR im zweiten Quartal 2025.

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, ungeprüft) in TEUR Q2 2025 Q2 2024 6M 2025 6M 2024 Umsatzerlöse 185.629 164.116 364.382 325.770 Umsatzkosten (24.681) (23.410) (49.199) (45.498) Bruttoergebnis vom Umsatz 160.947 140.705 315.183 280.272 Forschungs- und Entwicklungskosten (24.744) (18.948) (47.912) (38.690) Marketingkosten (32.143) (34.407) (59.487) (69.912) Vertriebskosten (34.093) (27.776) (67.071) (56.035) Verwaltungskosten (13.026) (10.048) (31.265) (21.285) Wertminderungsaufwand auf Forderungen

aus Lieferungen und Leistungen (1.919) (2.501) (4.989) (5.199) Sonstige Erträge 9.149 736 15.110 1.121 Sonstige Ausgaben (267) (1.829) (2.479) (5.608) Operativer Gewinn 63.905 45.933 117.090 84.664 Finanzerträge 108 422 242 597 Finanzaufwendungen (10.433) (4.773) (19.198) (9.186) Anteil am Gewinn/Verlust von

assoziierten Unternehmen (984) (987) (3.165) (2.095) Währungsaufwendungen (16.069) (799) (14.415) (1.257) Gewinn vor Ertragsteuern 36.528 39.796 80.554 72.723 Ertragsteuern (13.913) (13.248) (28.309) (23.835) Konzernergebnis 22.615 26.548 52.245 48.888 Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien (in tsd. Stück) 156.966 161.288 156.966 162.878 Unverwässerter Gewinn je Aktie (in € pro Aktie) 0,14 0,16 0,33 0,30 Verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien

(in tsd. Stück) 157.974 162.253 158.057 164.047 Verwässerter Gewinn je Aktie (in € pro Aktie) 0,14 0,16 0,33 0,30



Konzernbilanz Aktiva (IFRS, ungeprüft) in TEUR 30. Juni 2025 31. Dezember 2024 Langfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert 1.121.376 668.091 Immaterielle Vermögenswerte 363.630 149.006 Sachanlagen 43.382 41.457 Finanzielle Vermögenswerte 7.995 5.412 Anteile an assoziierten Unternehmen 16.371 20.862 Sonstige Vermögenswerte 25.198 22.440 Aktive latente Steuern 773 28.750 Summe Langfristige Vermögenswerte 1.578.726 936.018 Kurzfristige Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.581 30.187 Sonstige Vermögenswerte 48.769 39.221 Steuerforderungen 511 257 Finanzielle Vermögenswerte 10.531 9.394 Zahlungsmittel- und äquivalente 40.515 55.265 Summe kurzfristige Vermögenswerte 132.907 134.323 Summe Aktiva 1.711.633 1.070.341

Konzernbilanz Passiva (IFRS, ungeprüft) in TEUR 30. Juni 2025 31. Dezember 2024 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 170.000 170.000 Kapitalrücklage 69.185 70.327 Gewinnrücklage/(Verlustvortrag) 80.138 27.893 Cashflow Hedge (1.920) 5.822 Währungsumrechnungsrücklagen (59.925) 4.653 Rücklage eigene Aktien (167.636) (178.211) Den Aktionären der TeamViewer SE

zustehendes Eigenkapital 89.842 100.485 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 693 615 Finanzverbindlichkeiten 508.302 329.143 Abgegrenzte Umsatzerlöse 45.741 44.827 Abgegrenzte und sonstige Verbindlichkeiten 2.646 1.488 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 11.604 288 Passive latente Steuern 69.804 45.540 Summe Langfristige Verbindlichkeiten 638.789 421.902 Kurzfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 1.513 10.184 Finanzverbindlichkeiten 523.872 115.490 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.545 15.840 Abgegrenzte Umsatzerlöse 372.957 336.390 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 59.418 65.412 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.996 1.817 Steuerverbindlichkeiten 6.699 2.822 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten 983.001 547.954 Summe Verbindlichkeiten 1.621.790 969.856 Summe Passiva 1.711.633 1.070.341



Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS, ungeprüft) in TEUR Q2 2025 Q2 2024 6M 2025 6M 2024 Gewinn vor Ertragsteuern 36.528 39.796 80.554 72.723 Abschreibung und Wertminderung von Anlagevermögen 13.966 14.315 27.338 28.583 Erhöhung/(Verminderung) von Rückstellungen (279) (42) (8.593) 299 Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der Währungsumrechnung 807 (133) 1.075 (128) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 5.168 4.827 9.432 10.613 Netto-Finanzierungskosten 11.309 5.338 22.121 10.684 Veränderungen der abgegrenzten Einnahmen 6.414 (338) 37.480 16.674 Veränderungen des sonstigen Nettoumlaufvermögens und Sonstiges 10.050 20.314 (38.779) 6.082 Gezahlte Ertragsteuern (11.802) (14.484) (20.231) (26.407) Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 72.159 69.591 110.397 119.124 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (2.757) (1.103) (3.751) (2.975) Auszahlungen für Finanzanlagen - (4.047) (480) (4.047) Auszahlungen für Akquisitionen (15.317) - (682.500) - Cashflow aus Investitionstätigkeit (18.074) (5.150) (686.730) (7.022) Rückzahlung von Fremdmitteln (130.000) (120.000) (130.000) (220.000) Einnahmen aus Fremdmitteln - 100.000 720.000 190.000 Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten (5.279) (3.984) (6.783) (5.345) Gezahlte Zinsen für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (10.653) (3.662) (19.638) (9.433) Erwerb eigener Aktien - (26.609) - (94.307) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (145.932) (54.255) 563.579 (139.084) Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente (91.847) 10.186 (12.754) (26.983) Wechselkursbedingte Veränderungen (1.483) (81) (1.996) 53 Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenanfang 133.845 35.787 55.265 72.822 Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenende 40.515 45.892 40.515 45.892





29.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com