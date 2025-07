© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

Die AMD-Aktie steigt rasant nach einem Bericht über massive Preissteigerung beim KI-Chip Instinct MI350. Neue Hoffnungen auf ein stärkeres Wachstum wurde entfacht.Die Aktie von Advanced Micro Devices schloss am Montag mit einem deutlichen Plus von 4,32 Prozent bei 173,66 US-Dollar, nachdem ein Bericht von Wccftech auf eine geplante drastische Preiserhöhung für den KI-Chip Instinct MI350 hinwies. Demnach erwägt AMD, den Preis des Hochleistungs-GPUs von derzeit 15.000 US-Dollar auf 25.000 US-Dollar anzuheben - ein Plus von knapp 70 Prozent. Preissprung deutet auf hohe Nachfrage und strategische Positionierung hin Der Preisaufschlag wäre dennoch deutlich unter dem Niveau von Nvidias Blackwell …