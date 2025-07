DJ Prosus verlängert Übernahmefrist für Just Eat Takeaway bis Oktober

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Prosus hat die Annahmefrist für sein 4,1 Milliarden Euro schweres Angebot zur Übernahme von Just Eat Takeaway.com bis Oktober verlängert. Damit trägt das Unternehmen der noch nicht abgeschlossenen wettbewerbsrechtlichen Prüfung der Europäischen Union Rechnung, wie beide Firmen mitteilten.

Die Angebotsfrist hat im Mai begonnen und soll nun am 1. Oktober auslaufen, teilten der Tech-Investor Prosus und der Essenslieferant Just Eat am Dienstag mit. Zuvor war erwartet worden, dass die Frist bis Dienstag laufen würde.

Die Europäische Union, die für die Durchsetzung des EU-Kartellrechts zuständig ist, wird voraussichtlich am 11. August über den Deal entscheiden. Es handelt sich laut den Unternehmen um die einzige noch ausstehende behördliche Genehmigung, die zur Umsetzung der Übernahme noch erforderlich ist.

Prosus und Just Eat erklärten, sie würden weiterhin eng und konstruktiv mit der EU-Kommission zusammenarbeiten, um deren Zustimmung zu erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.