USD/CAD zieht am Dienstag den vierten Tag in Folge Käufer an - Die anhaltende positive Bewegung des USD und die rückläufigen Ölpreise wirken als Rückenwind für das Paar - Händler blicken auf US-Daten für einen Impuls im Vorfeld der FOMC-Entscheidung am Mittwoch - Das Währungspaar USD/CAD setzt seinen Aufwärtstrend am Dienstag für den vierten Tag in ...

