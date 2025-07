© Foto: © 2024 Heidelberger Druckmaschinen AG

Der nächste deutsche Industriegröße wagt sich in den Rüstungssektor vor. Heidelberger Druckmaschinen verkündet eine Partnerschaft mit dem Verteidigungs-Zulieferer Vincorion. Die Aktie schießt zweistellig nach oben.Der Hersteller von Druck- und Präzisionsmaschinen geht eine strategische Partnerschaft mit dem Verteidigungstechnologiespezialisten Vincorion ein und wagt sicht damit in den Rüstungssektor vor. Die Aktien des Unternehmens klettern am Dienstag um 20 Prozent nach oben und erreichen den höchsten Stand seit Anfang 2023. Vincorion entwickelt unter anderem Notstromgeneratoren für den Eurofighter, Europas führendes Kampfjetsystem. Im Rahmen der neuen Kooperation wird Heideldruck …