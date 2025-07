Es gibt zu viel Solarstrom! Der Ausbau der Photovoltaik geht viel zu schnell! Die Minuspreise an der Strombörse werden immer schlimmer! Wir haben keinen so hohen Strombedarf! Die Solarspitze muss weg! Seitdem die Anzahl der Stunden mit negativen Preisen an der Strombörse bei hohen Solareinspeisungen gestiegen ist, hören wir immer mehr von den diesen Alarmrufen. […]Es gibt zu viel Solarstrom! Der Ausbau der Photovoltaik geht viel zu schnell! Die Minuspreise an der Strombörse werden immer schlimmer! Wir haben keinen so hohen Strombedarf! Die Solarspitze muss weg! Seitdem die Anzahl der Stunden mit ...

