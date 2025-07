FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.07.2025 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 490 (420) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 47 (45) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ITV PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SAINSBURY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 310 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TESCO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 470 PENCE - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 575 (624) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 181 (166) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1640 (1400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 1380 (1410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES INFORMA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1020 PENCE - ODDO BHF RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1120 PENCE - 'OUTPERFORM' - PANMURE LIBERUM REINITIATES IG DESIGN GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 75 PENCE - RBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS PARAGON GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 975 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News