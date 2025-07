ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Der Pharmahersteller habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und mit Umsatz und operativem Ergebnis seine Erwartungen übertroffen, schrieb Matthew Weston in einer Reaktion am Dienstag auf den Bericht. Investoren dürften erleichtert sein, da sie zuvor nervös gewesen seien wegen der Auswirkungen höherer Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf die Margen./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



