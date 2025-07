Die Anleihengläubiger der insolventen Green City erhalten für ihre Forderungen eine Ausschüttung. Während nicht nachrangige Gläubiger vollständig befriedigt werden, können alle anderen mit einer Quote von nominal bis zu 70 Prozent rechnen. Gläubiger, die Anleihen der später insolventen Green-City-Gruppe erworben hatten, können in Bälde mit Auszahlungen rechnen. Das teilte der Insolvenzverwalter Axel Bierbach mit. Betroffen sind die Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG (KWP II) und die ...

